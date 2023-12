Come evidenziato dallo stesso Javier Zanetti nell'ambito dei sorteggi per gli Ottavi di Champions League, l'Inter valuterà già dal mercato di gennaio di intervenire per sostituire l'infortunato Juan Cuadrado. Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Tajon Buchanan del Bruges che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025.

Cambiando sponda del Naviglio, il Milan sarebbe su diversi nomi per rinforzare la propria rosa. I calciatori sondati anche qui già per gennaio sarebbero Jonathan David del Lille, Clement Lenglet dell'Aston Villa e Serhou Guirassy dello Stoccarda.

L'Inter accelera per la corsia destra

Buchanan potrebbe essere il prossimo rinforzo dell'Inter. I contatti per il terzino del Bruges sarebbero stati intensificati dopo che Juan Cuadrado ha deciso di operarsi al tendine, cosa che terrà il colombiano lontano dai campi per almeno 3-4 mesi. La valutazione del cartellino di Buchanan sarebbe di circa 20 milioni di euro ma i dirigenti nerazzurri potrebbero offrire un prestito con diritto di riscatto facendo leva sulla volontà dell'esterno che non ha ancora rinnovato il contratto con i belgi. Eppure la soluzione l'Inter potrebbe averla già in casa.

Il sostituto di Cuadrado potrebbe non arrivare dal mercato

Tedesco classe 2000, arrivato in estate a parametro zero, sta piano piano scalando le gerarchie andando ad imporsi finalmente per qualità e quantità delle prestazioni: lui è Yann Aurel Ludger Bisseck, che nelle ultime gare tanto bene sto facendo coi nerazzurri.

Importante soprattutto la prestazione fornita a Roma contro la Lazio: Bisseck ha dimostrato grande energia e forza fisica (è alto 1.96 m) ed ha esibito non solo doti di interdizione ma anche di spinta, con una serie di cross arrivati dalla sua fascia di competenza. Ecco che grazie al contemporaneo rientro di Pavard, ormai guarito dall'infortunio al ginocchio, potrebbe essere proprio Bisseck la chiave per non intervenire sul mercato: sull'out di destra potrebbero infatti alternarsi Darmian e Dumfries (o Bisseck stesso) mentre come braccetto di destra nella difesa a 3 potrebbero essere Pavard e Bisseck ad alternarsi.

Il tutto almeno per quest'anno: nel prossimo potrebbe infatti partire anche Dumfries, a quel punto sarebbe necessario andare a sostituire l'olandese.

Il Milan intende rinforzare difesa ed attacco

Andando invece in casa Milan, il primo profilo per rinforzare la fase difensiva sarebbe quello di Clement Lenglet che non sta trovando molto spazio all'Aston Villa di Emery.

L'ex Barcellona potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto già nella prossima sessione di mercato considerate le tante assenze difensive per il club rossonero, che sta in particolare fronteggiando la lunga assenza di Kalulu.

Venendo al fronte offensivo, gli obiettivi numero uno sarebbero Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda. Il primo avrebbe una valutazione del cartellino di circa 40 milioni di euro ma l'operazione potrebbe entrare nel vivo più al termine della stagione. Il canadese è seguito da tempo dai rossoneri che hanno in mente di ingaggiare l'erede di Olivier Giroud ma la valutazione molto alta non ha mai fatto decollare la trattativa.

Negli ultimi mesi sarebbero invece stati fatti dei sondaggi per Serhou Guirassy che potrebbe liberarsi già a gennaio pagando la clausola da circa 17 milioni di euro. L'attaccante, capace di segnare ben 16 gol in 13 gare giocate quest'anno in Bundesliga, sarebbe però nel mirino anche di Inter, Barcellona e Tottenham.