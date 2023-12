Le ultime indiscrezioni di mercato confermano l'interesse della Juventus per Joshua Zirkzee, protagonista di una grande stagione fino ad adesso nel Bologna. Il giocatore olandese classe 2001 ha segnato fino ad adesso un totale di 8 gol fra campionato italiano e Coppa Italia oltre a fornire 2 assist decisivi ai suoi compagni su 17 match disputati. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, con il Bayern Monaco che ha il 40% della futura rivendita del suo cartellino. Di conseguenza il Bologna cercherà di chiedere il più possibile per il giocatore olandese ma difficilmente lo lascerà partire a gennaio.

Più probabile una sua cessione nel Calciomercato estivo.

Il giocatore Zirkzee piace alla Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di una punta in previsione del calciomercato estivo. Piacciono molto Joshua Zirkzee e Victor Boniface che sarebbero i preferiti dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato. Difficile pensare all'arrivo di uno dei due a gennaio, a meno che dovesse definirsi una cessione importante nel settore avanzato. Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic ma al momento la società bianconera lo lascerebbe partire per offerte vicine ai 75 milioni di euro. C'è da dire che sembra difficile possano arrivare offerte così pesanti per la nazionale della Serbia considerando le problematiche che sta avendo in questa stagione.

La carriera professionale di Zirkzee

Il giocatore del Bologna Joshua Zirkzee è stato acquistato nel calciomercato estivo del 2022 per circa 8,5 milioni di euro dal Bayern Monaco. La società tedesca si è riservata una percentuale di futura rivendita del 40%, di conseguenza se dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni di euro, 16 di questi andrebbero al Bayern Monaco.

Cresciuto nello Spartan, per poi trasferirsi all'Ado e al Feyenoord, nel 2017 il Bayern Monaco lo acquita per circa 150 mila euro. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della società tedesca arriva in prima squadra nel calciomercato estivo del 2020 prima delle cessione in prestito al Parma a febbraio 2021. Ritorna al Bayern per poi partire in prestito all'Anderlecht nella stagione 2021-2022.

Nel calciomercato estivo del 2022 si è trasferito al Bologna. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili dell'Olanda fino ad arrivare all'under 21, con la quale ha disputato 19 match segnando 7 gol.