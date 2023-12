"Scudetto? Stiamo facendo delle ottime cose. È chiaro che questa parola circola nello spogliatoio, ma l'Inter è avanti": ad esprimersi in questi termini Manuel Locatelli, il metromono del centrocampo della Juventus, a margine del Coni Lombardia Awards.

Il calciatore ex Sassuolo, punto di riferimento imprescindibile della squadra di Massimiliano Allegri, ha dunque ammesso come all'interno del club si parli di scudetto pur ammettendo come l'avversia di turno, l'Inter, sia oggi davanti nei pronostici.

Locatelli: 'Dobbiamo guardare avanti'

"L'Inter è una squadra forte, noi dobbiamo proseguire col nostro percorso di crescita perché abbiamo tanti giocatori giovani che stanno cercando di maturare.

L'Inter ha più esperienza di noi in determinate partite perché ha giocatori diversi, in momenti di carriera totalmente diversi dai nostri. Scudetto? Il sogno c’è è chiaro" ha proseguito Locatelli, apparso particolarmente lucido nell'analizzare i differenti momenti che vivono i calciatori delle rose delle due squadre che classifica alla mano si stanno giocando il campionato.

La Juventus è infatti seconda in classifica a quota 37 punti, ha 5 punti di vantaggio sul Milan terzo e ne ha 4 da recuperare proprio all'Inter prima a quota 41: per numerose giornate bianconeri e nerazzurri sono stati distanziati da appena 2 punti ma nell'ultimo turno il divario è raddoppiato perchè la Juve ha pareggiato col Genoa mentre i nerazzurri si sono imposti sulla Lazio.

"Sicuramente dobbiamo fare un passo alla volta. Io leader? Cerco di essere sempre disponibile con tutti, devo pensare solo a lavorare" ha concluso Locatelli, che qualche mese fa ha anche rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2028 con ingaggio salito a circa 3 milioni di euro l'anno. Nelle ultime settimane per lui si era parlato di un possibile interesse di club della Premier League ma alla fine il mediano della nazionale italiana di Luciano Spalletti ha spostato la causa bianconera.

Da Napoli vs Frosinone un 'assist' per tornare a giocare da interno

Ieri sera si è svolto un turno di Coppa Italia, gli Ottavi di Finale tra Napoli e Frosinone con i ciociari ad imporsi col clamoroso punteggio di 0-4 in casa dei campani. A segnare il primo gol Enzo Barrenechea, in prestito proprio dalla Juventus. L'argentino sta facendo benissimo e si sta imponendo come un mediano puro, ecco che un suo ritorno in bianconero consentirebbe 'finalmente' a Locatelli di traslocare e tornare nella più congeniale per lui posizione da interno.

In estate Barrenechea tornerà a Torino e se la società deciderà di puntare su di lui non è escluso che possa dunque diventare il metronomo titolare in un nuovo corso basato su giovani di talento.