'E' un regista vero, ha la qualità per gestire tante situazioni, con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A, campionato nel quale gli mancava l'esperienza che sta man mano acquisendo'. Queste le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco a proposito di Enzo Barrenechea, uno degli eroi della serata del Maradona con la squadra ciociara ad essersi incredibilmente imposta in Coppa Italia contro il Napoli padrone di casa col punteggio di 0 a 4.

Scuola Juventus, il classe 2001 si è trasferito al Frosinone questa estate per maturare e giocare con continuità in vista di un ritorno a Torino: prodotto della Next Gen, la cantera bianconera, Barrenechea si sta imponendo come un mediano puro, tipo di calciatore di cui la rosa della Juventus oggi appare sprovvista.

Per l'argentino ieri sera è anche arrivata la prima rete ufficiale con la maglia del Frosinone.

Barrenechea ha già disputato 17 match con il Frosinone in questa stagione

Un inizio di stagione importante quello di Barrenechea alla Juventus, con 15 match disputati in campionato con il Frosinone (ne ha saltato solo uno per squalifica) a cui bisogna aggiungere 2 match con 1 gol in Coppa Italia, quello segnato appunto ieri contro il Napoli.

'Secondo me si parla poco di questo calciatore' ha proseguito Di Francesco che in effetti non ha mai rinunciato alle geometrie dell'argentino da quanto siede sulla panchina del Frosinone: Barrenechea è in prestito secco e oggi vale circa 5 milioni di euro, insieme a lui è arrivato dalla Juventus anche Matias Soulè, con i due calciatori di scuola Juventus che tanto bene stanno facendo sotto la guida di Di Francesco.

E sabato il calendario propone proprio Frosinone vs Juventus.

Nella Juventus di Allegri Barrenechea giocherebbe al posto di Locatelli

Cresciuto nel Newell's, Enzo Barrenechea gioca in bianconero dal 2020. Lo scorso anno le prime presenze in prima squadra, con la stipula del primo contratto da professionista con la Juventus, dopo la decisione di trasferirsi nel Lazio per maturare e giocare con continuità.

Quello che sta colpendo dell'argentino è la naturalezza con cui si esibisce davanti alla difesa in un ruolo in cui da anni i bianconeri hanno a disposizione il solo Manuel Locatelli che è comunque adattato. Si perchè l'ex Sassuolo è emerso come centrocampista a 2 nel 4-2-3-1 del Sassuolo e solo per mancanza di alternative oggi con Allegri gioca da metronomo al centro di una mediana a 3.

Ecco che il ritorno di Barrenechea a Torino consentirebbe a Locatelli di traslocare nel ruolo di interno che gli sarebbe più congeniale, dandogli la possibilità di sganciarsi e accompagnare l'azione offensiva con annessa possibilità dunque di concludere maggiormente verso la porta avversaria sfruttando le innegabili qualità nel tiro da fuori.