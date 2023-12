Con Juan Cuadrado che al termine del campionato concluderà la propria esperienza con i nerazzurri, l'Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di un valido rinforzo per la fascia destra: tra i nomi che circolano spicca quello di Patrick Ciurria, attualmente in forza al Monza.

Il giocatore è nel mirino dell'Inter per la prossima estate ma non sarà semplice strapparlo ai brianzoli, con l'ad Adriano Galliani ad aver di recente affermato come "il Monza non sia un supermercato".

L'idea dell'Inter a centrocampo: Ciurria dal Monza a fine stagione

Un rendimento praticamente inesistente a causa dei tanti infortuni, rende certo in casa nerazzurra l'addio a fine stagione di Juan Cuadrado, che tra l'altro dovrà stare fermo per almeno 3 mesi a causa dell'operazione che presto sosterrà al tendine.

Tra i diversi nomi considerati dalla dirigenza nerazzurra come successori del colombiano, Patrick Ciurria del Monza sembra essere emerso come una solida opzione. La sua versatilità in zona gol e la propensione per la fase offensiva rendono il giocatore particolarmente congeniale al progetto di Simone Inzaghi, che nel suo 3-5-2 predilige avere esterni di centrocampo molto votati alla fase d'attacco.

Il cartellino costa attorno ai 10 milioni di euro, col Monza che difficilmente accetterà altre formule come quella del prestito con diritto di riscatto: a completare il quadro il fatto che Ciurria ha appena rinnovato il contratto, la cui scadenza è fissata adesso a giugno 2026.

Le caratteristiche del calciatore nel gioco di Simone Inzaghi

Ciò che rende Patrick Ciurria un profilo interessante è la sua duttilità in zona gol e la capacità di contribuire in fase offensiva; in questo campionato sono arrivati 2 assist in 15 presenze, nello scorso invece Cirria ha messo a segno ben 6 reti accompagnate da 6 asisst, numeri importanti e simili a quelli del 'collega' della fascia opposta, Carlos Augusto, che in estate è stato appunto chiamato dall'Inter per sostituire Robin Gosens e dare il cambio al titolare della fascia, Federico Dimarco.

L'infortunio di Cuadrado rende immediata l'esigenza di un suo sostituto ma non è escluso che per gennaio l'Inter si affidi ad una soluzione interna, data l'esplosione di Bisseck: il contemporaneo rientro di Pavard offre infatti a Simone Inzaghi la possibilità di alternare Dumfries e Darmian in fascia con appunto Bisseck e Pavard a presidiare il ruolo di braccetto di destra nella difesa a 3.

Diversa sarà poi la situazione in estate, quando anche Dumfries potrebbe partire: è proprio nella sessione di giugno, luglio e agosto dunque che l'Inter potrebbe sferrare l'assalto decisivo a Patrick Ciurria.