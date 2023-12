La Juventus è al lavoro in previsione del match di campionato contro il Frosinone di sabato 23 dicembre. La squadra laziale è reduce da una vittoria inattesa in Coppa Italia contro il Napoli per 4-0. Sarà una sfida impegnativa per i bianconeri, che potrebbero non avere a disposizione Rabiot, che deve ancora superare il problema al costato che gli ha fatto saltare il match contro il Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sarebbe pronto a lanciare titolare contro i laziali il nazionale della Turchia Kenan Yildiz.

L'idea è quella di schierarlo trequartista a supporto delle due punte Vlahovic e Chiesa anche per dare più qualità offensiva al gioco bianconero. Sarebbe un banco di prova importante per il classe 2005 che si giocherà molto della sua permanenza a Torino nelle prossime settimane, anche in vista della seconda parte di stagione. Si parla infatti di una sua possibile cessione in prestito, anche per raccogliere minutaggio in previsione della convocazione all'Europeo con la nazionale della Turchia previsto a giugno.

La probabile formazione contro il Frosinone

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ad una squadra più offensiva contro il Frosinone, con un centrocampista in meno ed un supporto avanzato in aggiunta.

Si passerebbe quindi da un 3-5-2 ad un 3-4-1-2. Szczesny dovrebbe essere confermato titolare come portiere, in difesa Gatti, Bremer e Danilo saranno i titolari. Per quanto riguarda il centrocampo, considerando la probabile assenza di Rabiot, Cambiaso dovrebbe essere confermato sulla fascia destra, McKennie e Locatelli centrali, con Kostic sulla fascia sinistra.

Yildiz sarebbe il trequartista a supporto di Vlahovic e Chiesa.

La Juventus sfiderà il Frosinone di Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge

Fra l'altro la Juventus contro il Frosinone di fronte avrà tre sue giocatori, attualmente in prestito alla società laziale. Parliamo di Enzo Barrenechea, Kaio Jorge e Matias Soulé. Soprattutto quest' ultimo nelle ultime settimane è finito nei principali giornali sportivi italiani e non in merito all'interesse di società inglesi pronte a spendere 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Se Yildiz dovesse garantire prestazioni convincenti nelle prossime settimane non è da scartare la possibilità che la società bianconera agevoli un'eventuale partenza di Soulé. Significherebbe infatti monetizzare per 30 milioni di euro, senza contare che altri 18 milioni di euro potrebbero arrivare dalla cessione di Samuel Iling-Junior. Una somma importante che potrebbe essere utilizzata per rinforzare centrocampo e settore avanzato nel mercato di gennaio.