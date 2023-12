Nelle ultime giornate è arrivata in casa Inter la notizia dell'ennesimo infortunio di Juan Cuadrado [VIDEO] ed il tecnico Simone Inzaghi sembra aver già individuato il suo sostituto ideale per la prossima stagione in Manuel Lazzari, attuale terzino destro della Lazio.

Nonostante l'entusiasmo del coach, la strada per portare Lazzari a Milano si prospetta tutt'altro che facile, con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che richiede una cifra non inferiore agli otto milioni di euro.

La scelta per la fascia destra: piacerebbe Lazzari dalla Lazio

Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio, avrebbe espresso la sua netta preferenza per Manuel Lazzari come sostituto di Cuadrado.

Lazzari, che ha giocato un ruolo chiave nella squadra biancoceleste, è stato espulso nell'ultimo incontro con l'Inter per proteste, ma nonostante ciò sembra essere il pupillo di Inzaghi che lo vorrebbe nella prossima stagione.

L'Inter ha identificato in Manuel Lazzari il rinforzo ideale per colmare l'assenza di Cuadrado; la strada per chiudere l'affare si presenta tortuosa a causa delle richieste economiche di Lotito.

Il presidente della Lazio ha fissato un prezzo non inferiore agli otto milioni di euro, una cifra che attualmente supera le possibilità finanziarie dell'Inter.

Il direttore sportivo dell'Inter, Beppe Marotta, e il responsabile dell'area tecnica, Piero Ausilio, dovranno mettere in atto una strategia astuta per convincere Lotito a cedere Lazzari: una possibile soluzione potrebbe essere un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, ma le trattative saranno comunque complesse.

Nonostante le difficoltà economiche nell'operazione, sembra che Manuel Lazzari abbia già dato il suo assenso a un possibile trasferimento a Milano. La sua voglia di giocare nell'Inter potrebbe rappresentare un elemento chiave per sbloccare la situazione e facilitare la conclusione dell'affare.

L'impostazione del giocatore nel modulo di Simone Inzaghi

L'esterno italiano della Lazio potrebbe inserirsi al meglio nel modulo 3-5-2 di Simone Inzaghi, che potrebbe valorizzarne ulteriormente le caratteristiche tecniche e soprattutto sfruttarne al meglio la progressione sulla fascia in zona offensiva.

L'unico dubbio per il tecnico nerazzurro sarebbe l'adattabilità come eventuale terzo di difesa, ma il giocatore sarebbe considerato a tutti gli effetti il sostituto tecnico perfetto per dare il ricambio a Denzel Dumfries.

Il tecnico dell'Inter in queste stagioni ha valorizzato molto l'esterno olandese, divenuto un punto di riferimento per la squadra e per le azioni di ripartenza, marchio di fabbrica dell'allenatore piacentino.