La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un possibile nuovo acquisto per la prossima stagione ed il nome nuovo sarebbe quello di Stefano Turati, portiere del Frosinone in prestito dal Sassuolo; Marotta ed Ausilio starebbero attenzionando il portiere, considerato come uno dei possibili eredi di Yann Sommer tra i pali del futuro.

L'idea dell'Inter per la porta: Stefano Turati dal Frosinone

L'Inter starebbe pensando a sviluppare una trattativa nella prossima estate per provare a portare a Milano il giocatore: il suo cartellino è attualmente di proprietà del Sassuolo ma l'estremo difensore si sta mettendo in mostra in prestito al Frosinone.

Giuseppe Marotta sembrerebbe aver già predisposto le basi per una possibile trattativa nelle prossime sessioni di mercato, contando anche sui buoni rapporti con il club emiliano dopo l'affare "Frattesi" della scorsa estate: con al massimo 10 milioni di euro l'affare potrebbe andare a conclusione, il tutto ovviamente fermo restando che il portiere dei ciociari prosegua nella propria crescita personale.

La carriera di Stefano Turati

Cresciuto proprio nel vivaio dell'Inter, il portiere italiano ha tracciato un percorso importante che lo ha condotto dal ruolo di terzo portiere al Sassuolo fino alla Serie A con il Frosinone.

Nel 2017, ha preso una decisione coraggiosa trasferendosi al Renate per assumere il ruolo di terzo portiere; questo passo ha dimostrato la sua determinazione a guadagnarsi spazio e ad accumulare esperienza.

Il 31 gennaio 2018 è una data cruciale per Turati, poiché viene acquistato dal Sassuolo per una cifra di 50 mila euro; la svolta nella sua carriera arriva il 1º dicembre 2019, quando, a causa delle assenze di Andrea Consigli e Gianluca Pegolo, fa il suo esordio tra i professionisti in un emozionante incontro di Serie A contro la Juventus.

Il pareggio per 2-2 vede Turati protagonista con numerose parate, facendolo diventare il primo portiere nato dopo il 2000 a debuttare nella massima serie italiana.

Il 25 novembre 2020, Turati rafforza il suo legame con il Sassuolo prolungando il contratto fino al 2025; la sua sete di esperienza lo spinge a cercare opportunità altrove e nel luglio 2021 viene ceduto temporaneamente alla Reggina in Serie B, dove guadagna progressivamente il ruolo di titolare.

Nel luglio 2022, si unisce al Frosinone, sempre in prestito, e qui compie un'impresa straordinaria: il 22 aprile 2023, Stefano Turati scrive il suo nome nella storia del Frosinone, conquistando il record di clean sheet per la Serie B.

Con 20 partite senza subire gol in una singola stagione, si afferma come uno dei portieri più talentuosi della sua generazione ed il successo non si ferma qui: dopo avere contribuito alla promozione in Serie A con il Frosinone, il 13 luglio 2023, il suo prestito viene rinnovato per un'altra stagione, suggellando ulteriormente il suo ruolo chiave nella squadra.

Il resto è storia dei giorni nostri con il gran campionato che il Frosinone sta conducendo in porto sotto la guida di Eusebio Di Francesco.