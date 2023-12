La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile rinforzo per il centrocampo del futuro e il nome nuovo sarebbe quello di Donny Van De Beek, centrocampista del Manchester United. Secondo quanto trapela i Red Devils, dove il giocatore trova poco spazio, sarebbero pronti ad aprire al prestito e con gli agenti del giocatore che sarebbero attivi per proporlo in Serie A, con i nerazzurri in prima linea, seguiti dalla Juventus, che sembrerebbe anche lei sul giocatore.

Proprio il club bianconero sembrerebbe essere la possibile destinazione del giocatore, dato che i bianconeri starebbero cercando rinforzi specifici in quella zona del campo e potrebbero anticipare l'affare al prossimo gennaio, inserendo un rinforzo in corsa per puntare a vincere il campionato.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Donny Van De Beek dal Manchester United

Il giocatore classe 1997 potrebbe non rientrare più nei piani del club inglese, che dopo averlo girato in prestito in questa stagione vorrebbe provare a cederlo a titolo definitivo nella prossima sessione di mercato estiva; gli agenti del giocatore starebbero lavorando con diversi club della Serie A, tra cui anche Inter e Juventus.

Il Manchester United potrebbe anche aprire al prestito del giocatore, situazione che può accendere le attenzioni della dirigenza nerazzurra, che a queste condizioni potrebbe pensare seriamente al calciatore per la prossima estate.

Secondo le ultime notizie, la dirigenza bianconera sembrerebbe più interessata al calciatore, che potrebbe inserirsi nell'organico anche già a stagione in corso, mentre per i nerazzurri si parlerebbe di una eventualità solo per il prossimo mercato estivo; per questo motivo la Juventus sembrerebbe più avanti rispetto all'Inter nella possibile trattativa.

La carriera di Donny Van de Beek

Dall'estate del 2020 Donny van de Beek è di proprietà del Manchester United che lo ha ingaggiato dall' Ajax per 39 milioni di euro, più cinque di bonus.

Il 19 settembre 2020, Donny van de Beek ha fatto il suo esordio nella Premier League, segnando anche un gol, ma purtroppo nel contesto di una sconfitta per 1-3 contro il Crystal Palace.

Il 31 gennaio 2022 era passato in prestito all'Everton, dove in sei mesi ha messo insieme solo sette presenze, prima di fare ritorno allo United. E proprio nella squadra di Manchester sta continuando ad avere poco spazio anche in questa stagione.

La carriera con la nazionale dell'Olanda di van de Beek è decollata il 14 novembre 2017, quando ha fatto il suo esordio in amichevole contro la Romania. La sua prima rete in nazionale è arrivata il 14 ottobre 2020, durante l'1-1 contro l'Italia.