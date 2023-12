Il Milan conferma la sua fiducia al tecnico Stefano Pioli, ma per il futuro della panchina rossonera continua a circolare il nome di Antonio Conte.

Il restyling rossonero della prossima stagione può prevedere anche la cessione di Theo Hernandez, che verrebbe utilizzato per fare cassa e finanziare il mercato estivo in entrata.

Idea Conte al Milan per il futuro

Al momento Stefano Pioli non pare rischiare il posto in panchina, sebbene Giroud e compagni siano usciti anzitempo dalla Champions League e abbiano 11 punti di ritardo dall’Inter capolista in Serie A, ma se la stagione dovesse proseguire con luci e ombre, i dirigenti milanesi potrebbero anche decidere di cambiare allenatore a fine campionato.

E a quel punto Antonio Conte sarebbe un profilo che il Milan può prendere in considerazione per la prossima stagione.

Il punto su Antonio Conte: operazione complessa

Secondo alcune indiscrezioni il tecnico salentino sarebbe "sponsorizzato", anche da Zlatan Ibrahimovic, da pochi giorni ritornato a Milanello nelle vesti di dirigente.

Ma l'operazione Antonio Conte non è semplice né sicuramente "economica", innanzitutto richiede uno stipendio oneroso, inoltre perché è un tecnico che generalmente pretende diversi interventi di qualità in chiave mercato.

L'allenatore salentino intanto viene da mesi accostato alla Juventus, che potrebbe decidere di riportarlo a Torino se dovesse decidere si separarsi a fine stagione da Massimiliano Allegri, il quale ha comunque un contratto fino al 2025.

Secondo alcune indiscrezioni inoltre anche la Roma avrebbe preso informazioni se non dovesse rinnovare il contratto con Josè Mourinho in scadenza a giugno.

Il Milan può cedere Theo Hernandez al Bayern Monaco

Il Milan può decidere di cedere Theo Hernandez nella sessione di mercato estiva. Il francese sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco che può intavolare una trattativa se Alphonso Davies dovesse decidere di trasferirsi al Real Madrid.

Hernandez avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, cifra che permetterebbe al Milan di mettere a segno una netta plusvalenza e di finanziare poi dei colpi in entrata per rinforzare la rosa in vari reparti. Il Milan non ha ovviamente intenzione di cedere un elemento così importante a stagione in corso, perché è un punto fermo della formazione di Pioli, ma a giugno le strategie potrebbero variare nel caso in cui arrivasse un'offerta allettante.