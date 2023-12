A meno di clamorose novità José Mourinho lascerà la Roma a fine stagione e la proprietà Friedkin sarebbe pronta ad affidarsi ad un altro tecnico dopo tre stagioni di guida tecnica del portoghese. Una situazione che di recente ha alimentato varie indiscrezioni di mercato che parlano anche di Massimiliano Allegri come possibile sostituto dalla stagione 2024-2025 in giallorosso. Non arrivano però conferme in tal senso dalla maggior parte dai giornali sportivi, a maggior ragione dopo le recenti dichiarazioni di John Elkann che ha ribadito la fiducia al tecnico livornese per il futuro dei bianconeri.

Mourinho sempre più lontano dalla Roma, ma A

José Mourinho ha il contratto in scadenza con la Roma il 30 giugno 2024 e attualmente non pare essere all'orizzonte un prolungamento. Alcuni media nei giorni scorsi hanno ipotizzato che il club giallorosso possa affidarsi a Massimiliano Allegri, qualora dovesse interrompere anticipatamente il proprio rapporto con la Juve (a cui attualmente è legato da un contratto fino al 2025).

Ma proprio nelle scorse ore il Ceo della Exor - holding controllante della Juventus - John Elkann ha ribadito la propria fiducia a mister Allegri: "È un tecnico che ha vinto tanti trofei, e ci auguriamo di vincerne ancora con lui. Siamo lì in un campionato stimolante, e c’è la Coppa Italia con un percorso ancora tutto da fare".

Prima di aggiungere: "Penso quello che Allegri ha sempre detto: l’importante è tenersi dietro gli altri. Non serve avere grandi aspirazioni, ma partita dopo partita fare punti. Continuiamo così".

In casa Roma rimane comunque incertezza sul futuro di Mourinho, il cui contratto scade fra meno di sette mesi. A tal proposito il tecnico portoghese alcune settimane fa aveva dichiarato: "Ora sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui.

Poi nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è anche che lavorerò in Arabia. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente".

I rumor su Antonio Conte

Roma e Juve hanno intanto in comune un elemento: le testate sportive continuano ad accostare Antonio Conte alle panchine di entrambe le società.

Il nome del tecnico salentino è rimbalzato anche nelle scorse ore su alcuni giornali online di area giallorossa come ipotesi per il dopo-Mourinho. Mentre da Torino arrivano indiscrezioni su una visita che il tecnico pugliese avrebbe fatto al centro d'allenamento del settore giovanile bianconero e delle J Women per andare a trovare l'amico e collega Paolo Montero, alimentando così le indiscrezioni in merito a un suo possibile ritorno nella società juventina.