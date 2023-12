La possibilità di un arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma nel mercato di gennaio sta generando diverse proteste tra i tifosi giallorossi. La notizia dell'interesse del club capitolino nei confronti del difensore, che può lasciare l'Union Berlino nelle prossime settimane, ha scatenato diverse critiche social da parte dei sostenitori della Roma, espresse tramite l'hashtag #Bonucciout. Anche per questo la società romana starebbe valutando delle alternative, una su tutte Thilo Kehrer.

Il General Manager della Roma Tiago Pinto valuta anche delle alternative in difesa a Bonucci

Una fetta rilevante dei tifosi della Roma vede Leonardo Bonucci come un "simbolo della Juventus", club storicamente rivale, e quindi in questi giorni sta protestando sia alle radio locali sia sui social, per scongiurare la possibilità di vederlo a Trigoria.

Anche in risposta a questa reazione, il General Manager della Roma, Tiago Pinto, insieme ai suoi collaboratori, sarebbe alla ricerca di alternative. Il nome in tal senso che piacerebbe maggiormente è quello Thilo Kehrer, difensore tedesco classe '96 attualmente al West Ham.

Kehrer cerca una società in grado di garantirgli titolarità in previsione dell'Europeo in estate

Il tedesco ex Paris Saint Germain Thilo Kehrer sta raccogliendo poco minutaggio con il West Ham e questo può agevolare una sua cessione in prestito a gennaio. In questa stagione il difensore classe '96 ha disputato finora quattro presenze nel campionato inglese, tre incontri in EFL Cup e cinque match in Europa League.

Il tedesco cerca quindi una squadra che possa garantirgli minutaggio per la seconda parte della stagione anche in previsione dell'Europeo, considerando che Kehrer fa parte ormai dal 2018 della nazionale della Germania e vorrebbe partecipare alla massima competizione continentale, che peeraltro nel 2024 si gioca proprio nel paese teutonico.

Stesso obiettivo è quello di Leonardo Bonucci, il quale spera di far parte integrante della rosa della nazionale italiana all'Europeo. Dopo il suo trasferimento in Germania all'Union Berlino il centrale difensivo non è stato più. convocato da Luciano Spalletti ed un eventuale ritorno in Italia potrebbe essere molto utile per il centrale difensivo a tornare nei radar del ct. In questa stagione Bonucci ha disputato finora sette match nel campionato tedesco (con un gol) e tre incontri in Champions League.