La Roma sarebbe pronta a valutare il profilo di Leonardo Bonucci per il mercato di gennaio: il giocatore si è trasferito all'Union Berlino nel recente Calciomercato estivo ma sta giocando meno del previsto. I giallorossi sono alla ricerca di almeno un difensore centrale in considerazione del recupero incerto di Chris Smalling e dell'assenza di Evan N'Dicka fra gennaio e febbraio per la Coppa d'Africa. L'obiettivo di Bonucci sarebbe quello di giocarsi le ultime possibilità di essere convocato in nazionale per l'Europeo e quindi cerca una squadra che gli possa garantire la titolarità nella seconda parte di stagione.

La Roma starebbe valutando l'acquisto di Bonucci

Nel mercato di gennaio l'amministratore delegato della Roma, Tiago Pinto, può valutare l'ingaggio di Bonucci, che valuterebbe di rescindere il contratto con l'Union Berlino con sei mesi di anticipo e quindi in tal caso sarebbe libero a parametro zero. La disponibilità del giocatore ad abbassare le proprie pretese rispetto allo stipendio che percepisce attualmente può eventualmente agevolare l'intesa.

Le difficoltà riscontrate in estate dalla Roma, a causa dei parametri del Fair Play Finanziario imposti dall'UEFA, sembrano oggi essere superate e quindi un affare del genere sarebbe teoricamente fattibile. Tuttavia, l'eventuale arrivo di Bonucci in giallorosso non sarebbe privo di incognite: intanto il suo passato con la Juventus non sarebbe particolarmente apprezzato da una parte dei tifosi; inoltre il fatto che Bonucci ha 36 anni (ne compirà 37 il 1° maggio) e le prestazioni altalenanti delle ultime due stagioni non potrebbero indurre il club capitolino a puntare su altri profili.

Il punto sulla difesa della Roma

Il profilo di Bonucci non sarebbe l'unico a cui la Roma sta pensando in vista di gennaio, fra gli altri nomi sul tavolo spicca quello di Trevoh Chalobah del Chelsea. Si tratta di un classe '99 che può lasciare Londra a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Fra l'altro l'inglese con la squadra londinese ha dimostrato di poter giocare anche come mediano davanti alla difesa: può quindi rappresentare un'alternativa valida per far rifiatare ogni tanto Bryan Cristante, uno dei giocatore più impiegati dal tecnico Mourinho in questa stagione.

In caso di cessione anticipata di Chris Smalling (e alla luce dell'assenza di N'Dicka per alcune settimane a causa della Coppa d'Africa) non è da escludere che la Roma possa ingaggiare due difensori a gennaio, provando quindi ad accelerare sia per Bonucci che per Chalobah.