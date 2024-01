Il giornalista di Sportmediaset, Gianni Balzarini, ha fornito interessanti valutazioni sulla trasformazione della Juventus sotto la guida di Allegri, in un'intervista esclusiva a Fuori di Juve su Radio Bianconera.

Gianni Balzarini ha elogiato il lavoro di Massimiliano Allegri alla Juventus

"La Juventus sta cambiando pelle, è una sensazione forte. I meriti sono ovviamente di Allegri, ha avuto la pazienza di aspettare i cambiamenti di alcuni giocatori e di lavorare su elementi nuovi rispetto alla scorsa stagione". Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini a Radio Bianconera.

Il giornalista sportivo ha elogiato il fatto che il tecnico livornese abbia dato spazio a molti giovani, ognuno con carattetistiche diverse e una maggiore propensione al gioco offensivo. Balzarini ha notato che in Italia c'è spesso la pressione di ottenere risultati immediati, ma ha sottolineato l'importanza di fare le cose per gradi e di avere pazienza.

L'importanza della Juventus Next Gen

Il giornalista ha sottolineato che, nonostante le difficoltà affrontate dalla Juventus in alcune fasi della sua storia, come la bufera giudiziaria dello scorso anno, la società si è comunque posizionata avanti rispetto ad altre società, creando un serbatoio importante come la Next Gen. Balzarini ha concluso affermando: "La Juventus è avanti rispetto alle altre società, prima o poi i risultati arriveranno".

La Juventus secondo il giornalista sportivo è sulla strada giusta per costruire un futuro solido e competitivo. Un futuro che passa dai giovani evidentemente, anche se al momento l'Inter è più attrezzata per vincere il campionato considerando la qualità della rosa.

I giovani lanciati da Massimiliano Allegri nelle ultime stagioni

Come sottolineato da Gianni Balzarini il progetto Juventus Next Gen si sta rivelando una ricchezza importante per la società bianconera in quanto dalla società bianconera sono arrivati diversi giocatori per la prima squadra ed altri stanno facendo esperienza in altre squadre, su tutti Matias Soulé, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea.

Massimiliano Allegri negli ultimi anni ha valorizzato diversi giovani, alcuni dei quali fanno parte attualmente della prima squadra. Da Nicolò Fagioli (attualmente squalificato) a Fabio Miretti, fino ad arrivare a Samuel Iling-Junior, Joseph Nonge e Luis Hasa, sono tanti i giovani che attualmente stanno dando il loro contributo alla prima squadra. Uno su tutti Miretti, che vanta già più di 60 match con Allegri. Ha un ruolo importante anche Iling-Junior, alternativa sulla fascia sinistra a Kostic e che nelle prossime settimane potrebbe prolungare il suo contratto con la società bianconera fino a giugno 2028. Per quanto riguarda Nonge, è stato schierato recentemente in Serie A e in due match di Coppa Italia. Si attende invece il primo match in prima squadra per Luis Hasa, convocato sia in Coppa Italia contro il Frosinone che contro il Sassuolo in campionato.