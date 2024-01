Nelle scorse ore l'ex calciatore dell'Inter Nicola Berti ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto tra la formazione nerazzurra e la Juventus, candidando la squadra di Massimiliano Allegri a grande favorita per vincere lo scudetto.

Del dualismo tra le due squadre ha detto la propria opinione ai microfoni di Tuttosport anche il doppio ex Fabio Cannavaro, che al contrario di Berti ha evidenziato la superiorità sotto diversi aspetti dell'Inter rispetto ai bianconeri.

Berti: 'Sono i bianconeri quelli favoriti per lo scudetto, senza coppe possono pensare solo a quello'

L'ex calciatore dell'Inter Nicola Berti è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e parlando del dualismo in campionato fra i nerazzurri e la Juventus non ha avuto dubbi nel proclamare un favorito: "Non scherziamo neppure eh! I favoriti sono loro e basta. La favorita è la Juventus, ha ragione Marotta. Ci credono, si vede da come giocano. Lasciamo stare quello che dice Allegri. Non hanno le coppe, possono pensare solo allo scudetto. L'Inter invece ha anche altri obiettivi. Non ci resta che sperare nell'impresa".

Restando su questo tema, Berti si è detto poi rammaricato per la distanza esigua in campionato tra l'Inter e la Juventus, un distacco che secondo l'ex bandiera dei nerazzurri sarebbe potuto essere maggiore a favore dei nerazzurri.

Secondo Berti, giocare con una squadra come quella bianconera costantemente alle spalle in graduatoria non deve essere facile per gli uomini di Simone Inzaghi, che avranno una grande chance di staccarli il 4 febbraio, quando a San Siro andrà in scena lo scontro diretto.

Cannavaro: 'L'Inter è superiore sotto diversi aspetti alla Juventus, ma i bianconeri hanno perso una sola volta'

Anche il doppio ex Fabio Cannavaro ha parlato a Tuttosport del confronto in campionato tra bianconeri e nerazzurri, spiegando: "L’Inter è a mio avviso superiore come giocatori, ha un organico più completo e profondo, sfoggia sostanzialmente un bel calcio offensivo, ha il capocannoniere del campionato Martínez.

La Juve ha ceduto molti giocatori prendendone pochissimi, esborsi al minimo perché la società ha operato secondo una precisa politica e dopo un inizio sofferto ha perso una sola volta a Sassuolo".

L'ex difensore, parlando poi nello specifico della Juventus, ha sottolineato come le vittorie di misura ottenute in campionato dai bianconeri non siano frutto di una casualità ma bensì facciano parte di un DNA storicamente appartenente alla società piemontese.

Secondo Cannavaro infine, l'uomo che potrebbe sovvertire i pronostici e permettere alla Juventus di vincere il campionato sarebbe Federico Chiesa.