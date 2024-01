La Juventus si sta godendo in questo inizio 2024 il talento di Kenan Yildiz, decisivo non solo in campionato contro il Frosinone ma anche negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana. La crescita evidente quella del nazionale turco potrebbe portare la Juventus a fare delle scelte importanti nel Calciomercato estivo, una su tutte valutare la cessione di qualche altro elemento anche per motivi di bilancio. Si parla soprattutto di Matias Soulé, che ha estimatori in Inghilterra.

La crescita di Yildiz agevolerebbe la cessione di Soulé a giugno

La Juventus potrebbe decidere la cessione di Matias Soulé a giugno. L'argentino sta dimostrando in questa stagione al Frosinone di essere un giocatore di qualità. I media avevano ipotizzato anche una cessione già a gennaio dell'argentino ma, a meno di clamorose offerte, rimarrà nella società laziale fino a giugno, rispettando l'intesa raggiunta la scorsa estate. Ma da giugno in poi, in caso di offerte importanti, le cose potrebbero cambiare.

Intanto Yildiz sta dimostrando di essere già pronto per giocarsi un posto da titolare nella squadra bianconera, integrandosi molto bene con Dusan Vlahovic. Allegri gli sta dando fiducia negli ultimi match, complici anche gli acciacchi fisici di Federico Chiesa.

A proposito di quest'ultimo, c'è in questo momento più tranquillità da parte della società bianconera in merito alla sua situazione contrattuale. La Juve sta lavorando al prolungamento di contratto, con l'idea di allungare l'intesa per una stagione così da evitare una svalutazione del cartellino a giugno. Ma i miglioramenti dimostrati da Yildiz permettono ora alla società bianconera di valutare anche un eventuale futuro senza Chiesa.

La Juventus valuta la cessione in prestito di Kean

Un altro giocatore finito al centro dei rumor di mercato nelle ultime settimane è Moise Kean, da poco rientrato da un infortunio e in scadenza di contratto a giugno 2025.

L'obiettivo del 23enne è quello di partecipare all'Europeo con la nazionale italiana, ma al momento, vista anche l'abbondanza nel settore avanzato bianconero, le possibilità paiono minime e potrebbe valutare di andare altrove nella seconda parte di stagione per totalizzare più minutaggio.

Per questo non è da scartare una sua cessione in prestito già nel mercato di gennaio: Monza e Fiorentina al momento paiono le società che sembrano più interessate al giocatore.

Il punto sulla stagione di Yildiz

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sta dando in queste settimane sempre più spazio a Kenan Yildiz, anche a causa dell'assenza di Chiesa per una contusione al ginocchio rimediata in allenamento.

Il giocatore turco classe 2005 fino ad adesso, in questa stagione, con la prima squadra bianconera ha disputato nove match nel campionato di Serie A segnando un gol (contro il Frosinone), a questi bisogna aggiungere un match con un gol in Coppa Italia e sette partite disputate in Serie C a inizio campionato con la Juventus Next Gen con due gol e un assist.