L'Inter potrebbe modificare in parte il proprio reparto arretrato nella prossima sessione estiva di Calciomercato, mentre a gennaio qualcosa al massimo potrebbe essere fatto in attacco nei prossimi giorni, ma solo se ci sarà qualche opportunità low cost. D'altronde Stefan De Vrij e Francesco Acerbi non sono più giovanissimi e bisogna cominciare a pensare ad un loro erede. Uno dei nomi che piacerebbe alla società nerazzurra sarebbe quello di Sam Beukema, che tanto bene sta facendo al Bologna in questa stagione.

Chi sicuramente farà qualcosa in questa sessione invernale di calciomercato da qui a fine gennaio è la Salernitana, chiamata a risollevare le sorti di un'annata negativa fino a questo momento.

I granata cercano un esterno d'attacco da regalare a Pippo Inzaghi e il nome finito nel mirino sarebbe quello di Josip Brekalo, che alla Fiorentina non è un titolare fisso vista la grande abbondanza di esterni.

Inter su Beukema

L'Inter potrebbe fare qualcosa in difesa tra qualche mese per ringiovanire ulteriormente il reparto dopo gli arrivi della scorsa estate di Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Il nome che piacerebbe è quello di Sam Beukema, che sta facendo molto bene al Bologna in questa stagione, come dimostra il settimo posto in classifica con 32 punti, a meno due dal quarto posto. I rossoblù hanno fatto un investimento importante per il giocatore, acquistandolo dall'Az Alkmaar per 10 milioni di euro.

I rapporti tra le due società sono ottimi, come dimostra il trasferimento di Marko Arnautovic per 8 milioni più bonus e quello di Giovanni Fabbian in Emilia per 5 milioni di euro. Questo potrebbe anche facilitare una eventuale trattativa tra le due società.

Come si potrebbe arrivare all'accordo

Inter e Bologna potrebbero parlare del futuro di Sam Beukema nei prossimi mesi.

Tenendo conto dell'investimento fatto dai rossoblù, difficilmente la valutazione fatta sarà al di sotto dei 20-25 milioni di euro. Una cifra importante che difficilmente i nerazzurri investiranno in toto per prendere un giocatore valido ma che dovrebbe fare l'alternativa ai titolarissimi. Il club nerazzurro, però, potrebbe puntare ad inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.

Occhio in questo senso a Sebastiano Esposito se non sarà riscattato dalla Sampdoria (l'obbligo scatterà solo in caso di promozione) Martìn Satriano e Eddie Salcedo, con i primi due valutati tra i 7 e i 10 milioni mentre il secondo valutato 5 milioni di euro.

Salernitana su Brekalo

La Salernitana avrebbe messo nel mirino Josip Brekalo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Pippo Inzaghi. Il croato non è un titolarissimo della Fiorentina, come testimoniano le undici presenze raccolte in campionato, e per questo potrebbe anche essere ceduto dinanzi ad una buona proposta. Occhio in questo senso ad uno scambio con Boulaye Dia, con i viola che oltre a Brekalo potrebbero offrire anche il cartellino di Nzola per arrivare alla valutazione di 20-25 milioni data dai granata all'attaccante senegalese.