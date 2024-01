Uno dei reparti che potrebbe con ogni probabilità subire modifiche tra gennaio e giugno in casa Inter è quello d'attacco. Qualcosa potrebbe essere fatto già a gennaio, ma almeno un investimento importante sarà fatto con ogni probabilità a fine stagione. Uno dei nomi che intrigherebbe i dirigenti nerazzurri è quello di Joshua Zirkzee, che tanto bene ha fatto con la maglia del Bologna nella prima parte di stagione. Un giocatore che non sarà semplice acquistare, sia per l'alta valutazione dei rossoblu sia per la concorrenza visto che sono tanti i top club italiani ed europei che hanno fatto un sondaggio.

Il Milan, invece, starebbe lavorando per rinforzare la difesa già in questa sessione di Calciomercato. Oltre al ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, infatti, si cercherebbe anche un altro innesto di livello come ammesso da Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma, poi vinto 3-1. E il nome in cima alle preferenze sarebbe quello di Alessandro Buongiorno anche se Cairo ha recentemente blindato, almeno a parole, il difensore granata: "Lo abbiamo rinnovato fino al 2028 e voglio tenerlo, non se ne parla" ma si sa le vie del mercato sono infinite e quindi il pressing del Milan continua.

Inter su Zirkzee

Il grande obiettivo di mercato dell'Inter per rinforzare l'attacco la prossima estate potrebbe rispondere al nome di Joshua Zirkzee.

Nonostante il calo avuto nelle ultime partite, da parte sua e di tutto il Bologna, nella testa dei nerazzurri sono ancora vive le giocate che sono costate il pareggio in campionato per 2-2 e l'eliminazione agli ottavi di finale di coppa Italia. Numeri importanti i suoi, come dimostrano i sette gol messi a segno in diciannove partite, con due assist all'attivo in campionato.

La richiesta del Bologna e la strategia nerazzurra

Una trattativa tutt'altro che semplice tenendo conto anche della folta concorrenza che c'è sul calciatore, che piace anche a Milan e Juventus in Italia, oltre alle big di Premier League. Il club emiliano cercherà di tirare il più possibile la corda e avrebbe già fatto sapere alle società interessate che la valutazione del classe 2001 partirà da almeno 60 milioni di euro.

La società nerazzurra, però, potrebbe avere delle carte importanti da giocarsi. In primis potrebbe rinunciare alla recompra su Giovanni Fabbian, e poi potrebbe mettere sul piatto almeno uno tra Sebastiano Esposito e Martin Satriano, valutati tra gli 8 e i 10 milioni di euro, oltre ad un conguaglio sui 30 milioni di euro più bonus. Bisognerà vedere se basterà, anche perché ci saranno da valutare le altre offerte.

Milan su Buongiorno

Il Milan cerca un innesto nel reparto arretrato per alzare il livello, soprattutto dopo i gravi infortuni subiti da Tomori, Thiaw e Kalulu. Il nome preferito è quello di Alessandro Buongiorno, ma la trattativa è tutt'altro che semplice, almeno per gennaio. Urbano Cairo, infatti, non vorrebbe privarsene a stagione in corso, rimandando ogni discorso a fine stagione.

Ovviamente, se dovesse arrivare una proposta 'fuori mercato' sarebbe difficile da rispedire al mittente di questi tempi. Offerta che, però, dovrebbe essere superiore ai 40 milioni, vicina ai 50 milioni di euro, altrimenti se ne riparlerà in estate, magari con la possibilità di inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.