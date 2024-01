L'Inter potrebbe non aver ancora concluso la propria sessione invernale di Calciomercato dopo l'acquisto di Tajon Buchanan dal Brugge per 7 milioni di euro più bonus. I nerazzurri potrebbero fare qualcosa anche in attacco visto che il rendimento di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez è stato abbastanza deludente nella prima parte di stagione, con un solo gol in due messo a segno in campionato. Il club meneghino non vuole fare investimenti sui cartellini e proprio per questo cerca una possibile occasione e una di queste potrebbe portare il nome di Karim Benzema.

Il francese gioca in Arabia ma è stato messo ai margini dal tecnico Gallardo all'Al Ittihad.

Benzema sogno dell'Inter

Si chiama Karim Benzema, soprannominato Karim The Dream e in questo momento rappresenta proprio un sogno di mercato, una suggestione per l'Inter, che potrebbe fare qualcosa in questo mercato invernale per rinforzare l'attacco. I nerazzurri non vogliono lasciare nulla di intentato per vincere lo scudetto e cucire la leggendaria seconda stella sulla maglia, oltre a provare ad arrivare nuovamente fino in fondo in Champions League.

E chi meglio di Benzema per dare a Simone Inzaghi un'alternativa di altissimo livello ai titolarissimi Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Anzi, l'ex centravanti del Real Madrid, oggi in Arabia all'Al Ittihad, potrebbe essere definito un co-titolare, giocandosi una maglia con gli altri due soprattutto per i big match.

Gli ostacoli

Karim Benzema vuole lasciare l'Arabia dopo pochi mesi e il tecnico Gallardo lo avrebbe messo ai margini dell'Al Ittihad. Questo potrebbe anche favorire una possibile trattativa con l'Inter, anche se ci sono nello specifico due ostacoli su tutti. Uno riguarda proprio le gerarchie: Benzema sarà disposto ad accettare un ruolo di alternativa (seppur di altissimo livello e pur con la garanzia di giocare almeno venti-trenta minuti a partita) ai titolari?

Se la risposta sarà si, pur di rimettersi in gioco in Europa allora l'affare sarà possibile.

Un altro ostacolo riguarda ovviamente l'ingaggio. Il francese ha firmato un contratto biennale da 200 milioni complessivi, bonus inclusi, ma potrebbe fare un po' come sembrerebbe disposto a fare Henderson con la Juventus, guadagnando solo 2 o 3 milioni per i prossimi sei mesi pur di tornare nel calcio che conta.

Come può giocare l'Inter

L'Inter con Karim Benzema potrebbe avere diversi modi di giocare. Abbiamo parlato del consolidato 3-5-2, con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Karim Benzema a ruotare tra campionato e Champions League. A partita in corso, però, si potrebbe anche pensare ad un 3-4-2-1, con Lautaro e Thuram liberi di spaziare sul fronte offensivo alle spalle dell'unica punta. Di seguito le potenziali due formazioni a disposizione di Simone Inzaghi:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Buchanan), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram (Benzema).

Inter (3-4-2-1): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Buchanan), Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram; Benzema.