La 19esima giornata di campionato è stata condizionata da episodi arbitrali e Var discutibili che hanno avuto clamore mediatico soprattutto sui social. A fare un resoconto del girone d'andata di arbitri e Var è stato anche Graziano Campi, che non è stato molto tenero nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri. Fra gli episodi sottolineati dal giornalista sportivo c'è anche quello del presunto mancato fallo di Flavuis Daniliuc su Kenan Yidliz a inizio primo tempo in Salernitana-Juventus.

Il giornalista Campi ha parlato di arbitri e Var

"Si chiude un girone d'andata inaspettato.

Napoli e Milan flop, Juve che resta attaccata a un'Inter costretta a rinforzarsi sul mercato. I Jolly son finiti o qualcuno pescherà il colpo decisivo dal mazzo? Arbitri e Var nell'occhio del ciclone: possono decidere la stagione?".

Questo il post su X di Graziano Campi. Fra gli episodi clamorosi della 19esima giornata c'è sicuramente il mancato fallo non sanzionato a Bastoni su Duda in Inter-Verona, dopo il quale è arrivato il gol del 2 a 1 di Frattesi. Il giornalista sportivo si è soffermato anche sulle differenti valutazioni degli episodi, confrontando in particolar modo l'ammonizione decisa da Guida in Salernitana-Juventus su Adrien Rabiot. In un episodio simile invece Fabbri non ha sanzionato Barella in Inter-Verona.

Campi ha scritto: "Ammonizione di Rabiot perché calcia il pallone meno netta di quella non data ieri a Barella, che prende il pallone von le mani e lo scaglia via". Altro episodio commentato dal giornalista è stato il mancato fallo non sanzionato su Yildiz da parte di Daniliuc: "Su Yildiz rigore netto".

L'amministratore delegato della Salernitana Milan ha protestato per la gestione arbitrale

Nel post partita la Salernitana ha deciso di mandare a parlare non il tecnico Filippo Inzaghi ma l'amministratore delegato Maurizio Milan, che ha criticato in maniera decisa la gestione arbitrale e Var.

Il dirigente della società campana ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della squadra ma Inzaghi come la società è arrabbiato per alcuni episodi arbitrali molto dubbi, come l'espulsione di Maggiore - dove c'era un fallo su Simy in precedenza - e il mancato rosso a Gatti".

Secondo Milan l'arbitro ha avuto un atteggiamento viziato nei confronti della Salernitana, Milan ha fatto riferimento soprattutto ai richiami di Marco Guida al portiere Benoit Costil.

L'ex arbitro e attuale commentatore a Dazn Luca Marelli ha risposto a Milan sottolineando come il fallo di Federico Gatti a cui fa riferimento l'amministratore delegato della Salernitana non è sanzionabile con l'espulsione, portando l'esempio di un intervento di Federico Baschirotto in Monza-Lecce, che venne prima espulso e successivamente punito con l'ammonizione dopo l'intervento al Var. Marelli ha confermato come fosse giusta anche l'espulsione del centrocampista Giulio Maggiore per doppia ammonizione in Salernitana-Juventus.