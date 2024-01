La 19esima giornata di campionato è stata ricca di episodi arbitrali controversi che hanno avuto molto clamore mediatico sui social e nelle trasmissioni televisive sportive. Ne ha parlato anche Fabio Caressa a Sky Calcio Club, che ha criticato soprattutto la gestione Var in Inter-Verona ed in Sassuolo-Fiorentina. Nel primo ha fatto discutere il mancato fallo di Bastoni su Duda non sanzionato e nel secondo il gol annullato a Thorstvedt su fuorigioco di Matheus Henrique. Il centrocampista brasiliano secondo l'ex arbitro Luca Marelli non può essere considerato in fuorigioco attivo, per questo è inspiegabile il motivo del fuorigioco.

C'è da dire che in questo caso l'episodio non ha pesato sul risultato in quanto gli emiliani sono riusciti a vincere il match contro la Fiorentina.

Il giornalista sportivo Caressa ha critico la gestione arbitrale e Var in Inter-Verona e Sassuolo-Fiorentina

"Dobbiamo parlare di arbitri, alcune cose convincono poco. Non voglio parlare di complotti, ma quello successo in Inter-Verona ed in Sassuolo-Fiorentina sono stati due dei casi più eclatanti". Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa a Sky Calcio Club. Parole dure quelle del giornalista sportivo in riferimento alla gestione arbitrale e del Var degli episodi. Pesa soprattutto la mancata sanzione per il fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona, dopo il quale è arrivato il gol di Frattesi.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Questi 6 mesi di campionato sono i peggiori da più di 10 anni a questa parte. Non è un problema di Nasca o Fabbri: non c'è rispetto dello spirito del gioco". Fabio Caressa ha criticato anche Open Var, programma su Dazn nel quale il designatore arbitrale spiega gli episodi arbitrali. Secondo il giornalista non si deve chiamare Open Var ma Close Var, dato che il primo lo vogliono chiudere dando interpretazioni futuriste nel senso e dadaiste nella spiegazione.

Gervasoni ha parlato dell'intervento di Bastoni su Duda

Sull'episodio discusso del fallo di Bastoni di Duda in Inter-Verona ha parlato anche l'assistente del designatore Rocchi Gervasoni. Ha dichiarato: "Gol dell'Inter da annullare. Dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l'intervento di Bastoni un body check e invece è lui che intenzionalmente va a colpire con il corpo il difensore avversario.

Farà qualche passaggio in B per essere recuperato"

Tanti i commenti sulle dichiarazioni di Gervasoni. Un utente ha scritto: "Ma se un arbitro al Var si dimostra inadeguato,perchè deve essere mandato in Serie B a fare danni? Io tifoso del Südtirol, che dovrei pensare quando mi ritrovo Nasca al Var?". Un altro ha aggiunto: "Ok però il danno è fatto e l'Inter ha rimediato tre punti".

Una gestione arbitrale e Var rivedibile nel girone d'andata, la speranza di molti addetti ai lavori è che nella valutazione degli episodi si consideri soprattutto l'oggettività.