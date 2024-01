"Più uno. Sarà virtuale, durerà - quanto durerà? - poco, magari l'Inter ripasserà la Juventus. Ma intanto è davanti": con queste parole il giornalista sportivo e noto tifoso bianconero Marcello Chirico ha aperto il proprio intervento, pubblicato via You Tube, a commento dell'importante successo ottenuto dalla squadra di Massimiliano Allegri ieri sera in casa del Lecce. Un secco 0-3 che ha consentito ai bianconeri di proiettarsi da soli in testa alla classifica in attesa che l'Inter recuperi l'incontro contro l'Atalanta saltato per via della Finale di Supercoppa Italiana che i nerazzurri disputeranno questa sera contro il Napoli.

Chirico: 'Questa partita era da vincere e i bianconeri l'hanno vinta'

"Una partita in cui il Lecce ha giocato con intensità, regalandosi così il primo posto. La Juve è andata a vincerla nel secondo tempo, i calciatori se lo urlavano già nella ripresa. Abbiamo sbagliato noi?" ha proseguito Chirico che ha poi voluto porgere i propri 'complimenti' a Massimiliano Allegri, che con quella di ieri sera ha trovato la vittoria numero 300 in carriera: "Magari Allegri ha qualcosa ancora da insegnarci. Ed è intanto alla 300esima vittoria in carriera".

Venendo più direttamente alla partita, secondo Chirico il mattatore è stato ovviamente Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, mentre il peggiore è stato Fabio Miretti, protagonista di un match davvero negativo: "Miretti il più negativo di tutti.

E Vlahovic? Cosa dire? Da qualche mese è diverso. Questa Juventus lo favorisce. Ora tieniti i gol per San Siro" ha concluso riferendosi allo scontro diretto che si terrà proprio contro l'Inter il 4 febbraio prossimo.

Prossimo turno Juventus vs Empoli e Fiorentina vs Inter, Allegri: 'Più facile recuperi Chiesa che non Rabiot'

Al termine dell'incontro del Via del Mare ha parlato anche Massimiliano Allegri, che ha fatto il punto sugli infortuni del momento: "Per la prossima è più facile recuperi Chiesa che non Rabiot, anche perchè quando si tratta del polpaccio bisogna andarci cauti" ha dichiarato il tecnico bianconero, che conta dunque di recuperare l'ex Fiorentina per l'incontro contro l'Empoli in programma nel prossimo weekend.

Più difficile un rientro di Rabiot ma tutto dipenderà da come andranno i prossimi giorni.

L'Inter giocherà invece a Firenze contro la Fiorentina in un match sicuramente, quando meno sulla carta, più complesso di quello dei bianconeri. Juventus che ieri ha finalmente accolto Tiago Djalò, sbarcato di notte a Torino: stamani per lui visite mediche e firma sul contratto.