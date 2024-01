L'attesa è finita per il Crotone che tornerà in campo questa domenica 7 gennaio alle ore 18:30 all'Ezio Scida contro il Catania. La squadra calabrese ha però gli occhi rivolti alle trattative del mercato di riparazione. Dopo aver accolto la cessione del centrocampista Pasquale Giannotti al Trento, ora il tecnico del Crotone Lamberto Zauli attende ora altre cessioni ma anche i primi acquisti: è una rosa ampia quella del Crotone, che - secondo le ultime dichiarazioni dello stesso allenatore - andrà rinforzata ma non rivoluzionata nel girone di ritorno.

Zauli parla delle trattative

A poche ore dalla gara contro il Catania il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha preso la parola in sala stampa per presentare il match contro gli etnei.

Immancabile è stato anche un riferimento al mercato di riparazione degli squali: "Non penso che serva una rosa molto ampia nel girone di ritorno perchè le gare saranno meno, mi piacerebbe avere una rosa giusta, in modo che tutti i calciatori possano sentirci coinvolti in questo che sarà un lungo rush finale. Il mercato sarà orientato su questo, sicuramente vorremmo puntellare tutti i reparti con operazioni fattibili a seconda delle nostre esigenze".

Il tecnico della formazione calabrese ha poi aggiunto: "L'occhio sul mercato c'è ma deve rimanere anche fisso sul campionato.

A me parlare con la società in modo chiaro. Stiamo valutando qualche variazione nel reparto difensivo, sicuramente qualcosa a centrocampo per caratteristiche in modo da completare il reparto".

Ufficiale Giannotti al Trento

La prima operazione in uscita del mercato di riparazione di gennaio per il Crotone è stata la cessione a titolo definitivo del centrocampista Pasquale Giannotti al Trento.

Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile degli squali, ha firmato con gli aquilotti un contratto fino al 30 giugno 2025.

Già la scorsa estate il Trento aveva seguito il calciatore, che alla fine era rimasto nella rosa del Crotone dopo essere rientrato dal prestito di Monopoli. Nel girone d'andata Giannotti ha trovato poco spazio con il Crotone, andando a collezionare una decina di presenze per lo più da subentrato.

Verso la terza sfida stagionale contro il Catania

Quella della 20^ giornata di Serie C sarà la terza sfida di questa stagione 2023-2024 tra il Crotone e il Catania.

La gara del girone d'andata allo Stadio "Massimino" si era conclusa con la vittoria del Crotone per 0-1, con rete siglata da Tribuzzi. Il confronto di Coppa Italia di Serie C, disputato su gara secca ancora una volta in Sicilia ha visto invece il Catania prevalere ai calci di rigore dopo che il punteggio, nei 90 minuti di gioco, era stato di 3-3.