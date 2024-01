23': Baldanzi riceve palla sulla trequarti campo, prova il tentativo: palla alta!

22': Si sgancia dalla difesa Theo Hernandez che arriva in area e calcia in maniera poco efficace di destro: para Caprile

21': Fallo di Gyasi su Theo Hernandez che resta a terra e il Milan può comodamente ripartire dal dietro

20': Ancora Milan pericoloso dalla destra con Pulisic che crossa basso in area piccola senza trovare Giroud

19': Bella azione da destra con Calabria per Pulisic che vede Giroud in area e sponda per Calabria che di testa prolunga la palla verso Caprile

18': Baldanzi viene fermato da Reijnders che poi consegna palla ad Adli e inizia l'azione nuovamente

17': Adli prova lo scambio in verticale con Pulisic ma Luperto lo anticipa e mette in moto Baldanzi

16': Costruzione sbagliata dalla destra del Milan che concede la rimessa laterale a Luperto che con fatica riesce a trovare un compagno di squadra

15': Milan che cerca di far uscire l'Empoli, ma è Kjær che cambia lato per Leao, ancora cambio lato per Loftus-Cheek e palla all'indietro per Maignan

14': Adli pressato da Baldanzi cerca di servire Leao anticipato da Ismaijli che cerca Ebuhei, ma la palla finisce in fallo laterale

13': Angolo che non porta a nulla, il Milan riparte dal fondo con Maignan

12': Baldanzi e Maleh arano la fascia sinistra, palla in mezzo per Cambiaghi che calcia colpendo Theo Hernandez e guadagnando calcio d'angolo

11': Leao corre da sinistra, palla centrale per Loftus-Cheek che di piatto mette la palla vicino al palo lontano superando Caprile!

Goool del Milan! Ha segnato Ruben Loftus-Cheek! Empoli - Milan 0 - 1

10': Attacca l'Empoli, la palla arriva fino a Caputo, ma Maignan lo anticipa e consente la ripartenza del Milan

9': Leao da sinistra cede palla a Calabria in posizione centrale, uno due con Pulisic che sposta Calabria sulla destra, potente cross in area piccola che finisce oltre la linea laterale, bella azione dei rossoneri

8': Giro palla basso con Maignan che cerca i mediani che non riescono a liberarsi, poi si libera Calabria e il Milan sale dalla destra

7': Punizione laboriosa nella fase preparatoria, con Baldanzi che tocca per Maleh che calcia lontanissimo dalla porta

6': Sale Ebuehi sulla destra, consegna la palla a Gyasi che viene fermato fallosamente da Loftus-Cheek, punizione per l'Empoli da posizione centrale sulla trequarti campo

5': Manovra sulla destra il Milan con Pulisic che prova il cross e Caprile che blocca in presa alta

4': Theo Hernandez commette fallo su Cambiaghi sulla trequarti di destra, il gioco riprende velocemente e Luperto commette fallo su Calabria

3': Gyasi e Maleh pressano Leao che da sinistra prova il cross e guadagna calcio d'angolo.

Florenzi serve corto Reijnders che calcia a fil di palo.

2': Gyasi da destra attacca palla al piede eprova a mettere palla in mezzo, ma la palla esce oltre la linea laterale di sinistra

1': Caputo tocca palla all'indietro e l'Empoli attacca da destra verso sinistra con la tradizionale divisa blu di casa

Fischio d'inizio: Empoli - Milan

Ore 12.29 - Assegnazioni di rito tra i due capitani Calabria e Luperto ed è tutto pronto per Empoli - Milan

Ore 12.28 - Ecco che scendono in campo le due squadre ed ha inizio il cerimoniale della Lega Serie A

Ore 12:25 - Manca pochissimo al fischio d'inizio e il campo è compretamente vuoto, ma bagnato dalla pioggia che cade costantemente.

Ore 11:30 - Sono state consegnate le distinte contenenti le formazioni ufficiali di Empoli e Milan

Empoli - Milan le formazioni ufficiali

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi, Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo.

In panchina: Berisha, Perisan; Indragoli; Marin, Ranocchia; Cancellieri, Destro, Maldini, Shpendi, Sodero. Allenatore: Andreazzoli.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão.

In panchina: Mirante, Nava; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Simić; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Traorè. Allenatore: Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Si chiude il girone d'andata di questo campionato con Empoli e Milan che si sfidano allo stadio Castellani di Empoli. Il Milan è già sicuro del terzo posto con i 36 punti già conquistati e vista la sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo. Padroni di casa invece che viaggiano al penultimo posto in classifica con appena 13 punti messi a referto. Una vittoria per gli uomini di Aurelio Andreazzoli garantirebbe un piazzamento ai limiti della salvezza nel bilancino di metà stagione con altre 19 partite da affrontare per rimanere nella massima serie.

Tre punti in cinque giornate è quanto messo a segno per i padroni di casa frutto di tre pareggi, l'ultimo nella scorsa giornata in Sardegna dove con uno 0-0 il Cagliari e l'Empoli non si sono fatte male nella lotta salvezza. Elia Caprile difenderà i pali casalinghi sfidando il suo idolo Mike Maignan e volendo dimostrare il suo reale valore, fin qui non ancora del tutto apprezzato. Interessante invece il talento di Tyronne Ebuehi che nonostante le sirene di mercato, dovrebbe rimanere in Toscana almeno fino a fine stagione.

Per lui si prospetta un posto da titolare sulla fascia così come per Sebastiano Luperto. Nel centrocampo a tre i nomi di Alberto Grassi come perno centrale, Youssef Maleh e Razvan Marin come mezzali sono quelli che si fanno maggiormente apprezzare tra le possibili scelte dell'esperto tecnico toscano. Alle spalle di Francesco Caputo e Nicolò Cambiaghi terminali offensivi del 4-3-1-2, dovrebbe giocare il prezioso ex rossonero Daniel Maldini che vorrebbe tornare a segnare contro la sua ex squadra, circostanza già avvenuta quando indossò la maglia dello Spezia.

Il calciomercato non crea mai troppa serenità e dalle parole in conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli si è intuito chiaramente che per alcuni giocatori il rapporto con il Milan è finito.

In particolare il nome di Rade Krunic è quello più caldo dato che il giocatore bosniaco è stato invitato dal proprio allenatore a trovarsi una nuova squadra. Un idillio ormai finito da tempo, della serie 'c'eravamo tanto amati'. Lo stesso Pioli nonostante le critiche aveva messo il numero 33 rossonero al centro del progetto ed ora per sua stessa parola, lo esclude anche dalla convocazione. Torna tra i convocati Mattia Gabbia che dovrebbe accomodarsi in panchina o addirittura partire titolare dopo aver concluso l'esperienza in prestito al Villarreal. Al momento è l'unico rinforzo proveniente dal mercato in attesa che si concluda l'affare riguardante Filippo Terracciano dell'Hellas Verona che sembra ormai definito tra le parti.

Il campo però ha la priorità su tutto e il fischio d'inizio dell'arbitro La Penna della sezione CAN Roma 1 toglierà ogni rumore di sottofondo esterno dal campo. Gli assistenti dell'arbitro sono i signori Del Giovane e Ceccon con il IV uomo Giua. Al VAR/AVAR ci saranno Irrati e Miele.

Sempre zeppa di infortuni l'infermeria del Milan che perde altri due pezzi rispetto alla gara vittoriosa contro il Sassuolo: Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze che sono parititi con le proprie nazionali per giocare la coppa d'Africa.

Il ruolo di regista a centrocampo sarà nuovamente interpretato da Yacine Adli mentre quello di esterno destro a meno di improbabili chance per Luka Romero, sarà di Christian Pulisic. L'ex giocatore della Lazio potrebbe approdare in prestito in Serie A per mettere minuti nelle gambe e per poter provare ad emergere con più possibilità di calcare il campo da gioco rispetto a quelle che ha nel mondo rossonero. In difesa dovrebbe ancora essere il momento di Theo Hernandez centrale con Simon Kjær, Davide Calabria a destra ed Alessandro Florenzi a sinistra. A completare il centrocampo con Ruben Loftus-Cheek ci sarà Tijani Reijnders mentre Olivier Giroud e Rafael Leao proveranno a tornare al gol anche in campionato.

L'obiettivo è quello di non avere cali di tensione come avvenuto nel pareggio del Milan contro la Salernitana.

La panchina rossonera vede pochissimi giocatori della prima squadra, a parte uno Jovic scalpitante, è imbottita di giocatori della primavera che ben hanno fatto nello scorso turno di Coppa Italia contro il Cagliari dove si sono distnti Zeroli e Jimenez e Chaka Traorè a pure trovato il primo gol ufficiale con la prima squadra del Milan.

Empoli - Milan: le quote e il pronostico

La vittoria dell'Empoli gira alta a quota 5,65 con il pareggio a 4 e la vittoria dei rossoneri a 1,65 che si fa nettamente preferire.

Il risultato esatto con la maggior preferenza è lo 0-1 a 7,50 seguito dal 1-2 a 7,75 e dall'1-1 a 8. LA quota GOL invece è stabile a 1,65 mentre la NOGOL a 2,10 è meno gettonata. L'over 2,5 che con il Milan è assai frequente viene pagato 1,65 mentre l'over 3,5 a 2,55 sembrerebbe esser una quota poco invitante. Il primo marcatore che dovrebbe sbloccare il match tra Empoli e Milan è Olivier Giroud a 4,50 seguito da Rafael Leao a 5 e da Luka Jovic a 5,50. Per i padroni di casa il giocatore con la quota più bassa è Francesco Caputo a 8,50 seguito da Mattia Destro e Cambiaghi a 11. Daniel Maldini è a 13,5.