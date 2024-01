L'Inter al termine di questa stagione calcistica può ricevere delle offerte per alcuni calciatori importanti della propria rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Real Madrid avrebbe in mente di bussare alle porte nerazzurre per acquistare il cartellino di Alessandro Bastoni. Anche Denzel Dumfries, se dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere sacrificato dai dirigenti nerazzurri: sulle sue tracce ci sarebbero da diversi mesi club come Manchester United e Chelsea.

Il Real Madrid sul centrale difensivo nerazzurro

Alessandro Bastoni sarebbe finito nella lista dei desideri per la prossima stagione del Real Madrid di Carlo Ancelotti, il tecnico italiano ha appena formalizzato il suo rinnovo contrattuale con Blancos fino al giugno 2026.

Il centrale difensivo italiano è un profilo fondamentale per la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi, ma se dovessero essere messi sul piatto circa 65 milioni di euro, i dirigenti meneghini potrebbero riflettere sull'affare, che permetterebbe peraltro una netta plusvalenza. Nei mesi scorsi Bastoni è stato accostato anche al Manchester City.

Sirene inglesi per Denzel Dumfries

Una netta plusvalenza la garantirebbe anche l'eventuale cessione di Denzel Dumfries che ha molto mercato in Premier League.

L'olandese, acquistato nell'estate 2021 per circa 15 milioni di euro bonus compresi, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. Se non dovesse esserci l'accordo di prolungamento entro giugno, non si escludere un possibile addio a fine stagione. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Alla finestra per lui ci sarebbero squadre come Manchester United e Chelsea.

Intanto in questo Calciomercato invernale può lasciare Milano Lucien Agoumè, che non ha mai trovato spazio in questa prima parte di stagione alla Pinetina e piacerebbe al Siviglia. Non si esclude neanche la cessione di Stefano Sensi che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e che non sta trovando molto spazio con Inzaghi.

Un punto sulla tattica: Bastoni e Dumfries congeniali per Real, Chelsea e United

Il Real Madrid punta Bastoni perché lo ritiene un profilo ideale da collocare sia in una difesa a quattro sia in una a tre. Inoltre, le sue capacità in fase di impostazione possono rivelarsi particolarmente utili per le idee tattiche di mister Carlo Ancelotti.

Il Chelsea di Mauricio Pochettino vorrebbe Dumfries per rinforzare la corsia di destra. L’esterno olandese è in grado giocare sia come laterale in una difesa a quattro sia come fluidificante in un centrocampo a cinque. La sua duttilità sarebbe particolarmente utile anche per il Manchester United di Ten Hag.