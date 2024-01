Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della Juventus, accusando i dirigenti bianconeri di mentire rispetto alla scelta di non voler fare nuovi acquisti per mantenere intatti gli equilibri dello spogliatoio: la realtà, secondo Brambati, è che non ci sono soldi. Del mercato del club bianconero e della possibile uscita di Moise Kean ha detto la propria opinione anche il giornalista Michele Haimovici.

Brambati non fa sconti a Giuntoli: 'Dichiarare di non voler comprare per non rischiare di alterare gli equilibri è una scusa'

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto come di consueto ai microfoni di Tmw Radio e parlando delle recenti dichiarazioni di Giuntoli inerenti il calciomercato della Juventus ha detto: "Secondo me il fatto di non comprare un giocatore e dire meglio di no perché può alterare gli equilibri di spogliatoio è una scusa che cavalcano perché non hanno i soldi o perché si sono fatti soffiare Henderson dall'Ajax. Io per tutto questo sono sorpreso che la Juve sia ancora lì a due punti, perché ha davvero più qualità l'Inter".

Brambati, restando in tema Juventus ha poi sottolineato come la formazione bianconera sia composta in mezzo al campo da calciatori di gamba ma con poco fosforo e sia priva di un elemento che possa imbucare con frequenza Dusan Vlahovic.

Parlando poi del Milan, Brambati ha lanciato una frecciatina al tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, accusando di nascondersi rispetto ad una lotta per lo scudetto che vede la formazione lombarda in ritardo rispetto a Juventus ed Inter. L'ex calciatore ha infine concluso il suo intervento commentando la vittoria del Napoli in Supercoppa italiana contro la Fiorentina e augurando al suo amico Walter Mazzarri di trarre nuova linfa vitale da un torneo che vede i campani attesi in finale contro la compagine nerazzurra guidata da Simone Inzaghi.

Haimovici: 'Kean in prestito all'Atletico Madrid è la soluzione migliore per tutti'

Del mercato della Juventus e nello specifico della probabile uscita di Moise Kean direzione Atletico Madrid ha parlato a Radio BiancoNera anche il giornalista Michele Haimovici: "Cessione di Kean? In questo momento è la soluzione migliore per tutti, va in una squadra che gli dà anche visibilità europea, cosa che la Juve non può dargli.

Avrebbe di sicuro più spazio. Qui l'esplosione di Yildiz gli ha tolto un po' di spazio. Credo che sia la soluzione migliore".

Haimovici ha poi parlato della partita di campionato che vedrà la Juventus impegnata contro il Lecce, sottolineando quanto la gara con i pugliesi sarà importante per gli uomini di Massimiliano Allegri che in caso di vittoria effettuerebbero il sorpasso in campionato sull'Inter in attesa che i nerazzurri recuperino a febbraio la sfida con l'Atalanta.