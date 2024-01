La sessione invernale di Calciomercato della Juventus si starebbe accendendo in queste ore, con il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli chiamato a tentare due colpi, quello per Tiago Djalò del Lille e quello per Lazar Samardzic dell'Udinese.

Juventus, Djalò subito a gennaio per bruciare la concorrenza dell'Inter di Giuseppe Marotta

Tiago Djalò è uno dei nomi che sta scaldando questa fredda sessione invernale di calciomercato: il difensore portoghese attualmente fermo per un infortunio ai legamenti piacerebbe molto sia all'Inter che alla Juventus.

Il piano della società nerazzurra sarebbe quello di attendere l'arrivo di giugno, quando il classe 2000 dovrebbe liberarsi a parametro 0 dal Lille, per poi prelevarlo senza spendere soldi associati al cartellino. La Juventus invece, vorrebbe anticipare i tempi, offrendo alla società francese un conguaglio economico da circa 3 milioni di euro sin da questa finestra di rafforzamento invernale. Soldi che il ds Giuntoli potrebbe ottenere dal passaggio a titolo definitivo nel Palermo di Filippo Ranocchia, giovane centrocampista della primavera bianconera che dovrebbe rientrare alla base in questo gennaio dal prestito nell'Empoli per poi ripartire alla volta della Sicilia. Secondo le ultime indiscrezioni dunque, l'ultima parola spetterebbe proprio a Djalò che si sarebbe però promesso all'Inter di Simone Inzaghi per la prossima estate.

Se il portoghese dovesse cambiare idea, allora la chiusura della trattativa fra Juventus e Lille potrebbe avvenire addirittura in settimana.

Juventus, Giuntoli tenta lo sgambetto al suo ex Napoli per Samardzic: incontro previsto tra l'entourage del calciatore e i bianconeri

L'altro obiettivo di mercato che vedrebbe la Juventus coinvolta in queste ore sarebbe quello di Lazar Samardzic: il centrocampista serbo attualmente in forza nell'Udinese e dato molto vicino al passaggio a titolo definitivo nel Napoli piacerebbe particolarmente al direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli che in barba al passato recente con la società partenopea, avrebbe intenzione di intromettersi nella trattativa fra i campani e i friulani.

A conferma di questo, in settimana sarebbe atteso un colloquio tra la Juventus e gli agenti di Samardzic con l'obiettivo di gettare le basi per una trattativa da chiudere poi per giugno.

Come giocherebbe la Juventus con Djalò e Samardzic

La Juventus con gli innesti di Djalò e Samardzic potrebbe continuare a scendere in campo con il 3-5-2 che tanto sta regalando ai bianconeri: Djalò alla Continassa verrebbe infatti visto come l'erede di Alex Sandro sulla sinistra mentre Samardzic potrebbe agire come mezz'ala di destra, regalando alla manovra disegnata da Massimiliano Allegri maggiore qualità tecnica.