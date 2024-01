Il Milan avrebbe individuato l'erede di Rade Krunic, in uscita nelle prossime ore, per rinforzare il centrocampo. Si tratterebbe di Lewis Ferguson del Bologna, seguito anche dalla Juventus. Alessandro Buongiorno sarebbe invece finito in orbita Napoli che ha diverse difficoltà a chiudere la trattativa per l'arrivo di Dragusin del Genoa. Il Chelsea, infine, vorrebbe studiare un'offerta da formalizzare all'Inter la prossima estate per Alessandro Bastoni.

Un centrocampista totale per Pioli

Il Milan vorrebbe un centrocampista moderno in grado di attaccare e soprattutto di garantire equilibrio al reparto.

Il nome nuovo sarebbe quello di Ferguson del Bologna che piace però anche alla Juventus e che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

La trattativa verrà comunque imbastita per giugno - anche se Krunic dovesse partire già a gennaio - in quanto gli emiliani non hanno intenzione di perdere un calciatore fondamentale per lo scacchiere tattico di Thiago Motta ad annata in corso.

Mazzarri necessita di un centrale di difesa

Il Napoli invece sarebbe alla ricerca di un difensore e, da diversi giorni, avrebbe intensificato i contatti con il Genoa per Dragusin. I partenopei sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro più il cartellino di Zanoli ma la concorrenza, serratissima, del Tottenham starebbe spingendo la società campana a virare su Alessandro Buongiorno: anche qui però, si tratta di un'operazione che verrebbe imbastita solo per l'estate, non prima.

Sirene inglesi per Bastoni

Real Madrid e Chelsea sarebbero sulle tracce di Bastoni dell'Inter. I Blues in particolare potrebbero studiare un'offerta da recapitare ai nerazzurri a giugno di circa 50 milioni di euro anche se l'Inter ne vorrebbe almeno 60 per sedersi al tavolo delle trattative.

Una cessione sarebbe difficile da digerire dal punto di vista tecnico ma costituirebbe una netta plusvalenza e le casse dell'Inter ne hanno un bisogno enorme.

Milan e Napoli con obiettivi chiari e funzionali ai progetti tattici

Il Milan potrebbe puntare su Ferguson perché lo ritiene un profilo in grado di giocare a ridosso della punta in un 4-2-3-1 ma anche da mezzala sia di destra che di sinistra nel 4-3-3. I rossoneri necessitano di un rinforzo in quella parte di campo anche perchè hanno ritrovato e subito dopo perso Bennacer, volato in Coppa d'Africa e dunque out per un altro mese.

Il Napoli invece ha già subito 23 gol in questo girone d'andata, tantissimi considerato lo scorso anno, urge dunque trovare energie fresche a presidio della porta di Meret, da qui l'interesse per Dragusin o in alternativa Buongiorno.