L'Inter ha praticamente chiuso l'acquisto di Tajon Buchanan dal Brugge per 7 milioni di euro più bonus: il giocatore è atteso a Milano per le visite e la firma questo mercoledì 3 gennaio. Ma la società nerazzurra si sta muovendo anche in prospettiva futura, in vista di giugno. Proprio per l'estate Ausilio e Marotta hanno cominciato a sondare il terreno soprattutto per quanto riguarda il mercato degli svincolati. Dovendo fare i conti con una situazione economica non floridissima, infatti, i dirigenti nerazzurri fanno di necessità virtù e sono pronti a pescare quei calciatori di talento che andranno in scadenza di contratto: fra i nomi che circolano ci sono quelli di Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Tiago Djalò.

Tre possibili colpi a parametro zero

Il primo grande colpo a parametro zero dell'Inter potrebbe essere Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza con il Napoli e le trattative per il rinnovo sembrano essere ad un punto morto. Non è ancora fatta per il suo trasferimento nerazzurro al termine di questa stagione, ma già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca. I nerazzurri sono pronti ad offrire un contratto triennale, con opzione per il quarto anno a 4 milioni di euro a stagione più bonus. A lui lasceranno il posto Stefano Sensi, che potrebbe essere ceduto già a gennaio, e Davy Klaassen.

Non solo Zielinski, visto che passi avanti importanti sarebbero stati fatti anche con Mehdi Taremi.

Escluso un tentativo nell'immediato, l'Inter è pronta a mettere le mani sul centravanti iraniano a giugno, quando potrà arrivare a zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Porto. In questo caso si parla di biennale, con opzione per il terzo anno, a 3,5 milioni di euro a stagione, con il giocatore che completerebbe il reparto offensivo con Arnautovic, Lautaro e Marcus Thuram.

Il terzo colpo a parametro zero potrebbe arrivare in difesa. Piace molto Tiago Djalò, che è in scadenza di contratto a giugno con il Lille e potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Pavard come braccetto di destra. Il portoghese piacerebbe anche alla Juventus.

La possibile formazione dell'Inter 2024-2025

Questi eventuali colpi renderebbero ulteriormente competitiva l'Inter, con Simone Inzaghi che potrebbe contare praticamente su due formazioni di potenziali titolari.

In porta peraltro sarebbe possibile un investimento per Bento, che andrebbe a prendere il posto di Audero, il quale pare destinato a tornare alla Sampdoria.

Ecco quindi come potrebbe scendere in campo la squadra nerazzurra nella prossima stagione:

Inter (3-5-2): Sommer (Bento); Pavard (Djalò), Acerbi (De Vrij), Bastoni (Bisseck); Buchanan (Darmian), Barella (Frattesi), Calhanoglu (Asllani), Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro (Taremi), Thuram (Arnautovic).