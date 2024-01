Nelle scorse ore l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha voluto placare ai microfoni di TV Play le polemiche che sono divampate dopo alcune decisioni arbitrali avvenute in Inter-Hellas Verona. Del Var e della classe arbitrale in generis ha inoltre detto la propria opinione su TMW Radio anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni.

Juventus, Ravanelli placa le polemiche: 'Non credo che l’Inter sia favorita dagli arbitri. Gli errori a favore dei nerazzurri sono frutto del caso'

L'ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di TV Play e parlando dei recenti episodi arbitrali che avrebbero vista l'Inter favorita, ha voluto spegnere le polemiche: "Non credo che l’Inter sia favorita dagli arbitri.

Gli errori a favore dei nerazzurri sono frutto del caso. Però devo riconoscere che alcuni episodi recenti sono strani. Quando giocavo io si parlava di mettere la moviola in campo, ora c’è il VAR. Gli errori continuano perché chi sta al VAR ha una sua idea personale sui singoli episodi". Ravanelli, entrando poi nello specifico dell'episodio discusso tra Bastoni e Duda in Inter-Hellas Verona si è comunque domandato come in sala Var non abbiano notato il contatto piuttosto evidente tra il difensore nerazzurro ed il centrocampista della formazione scaligera. Ravanelli si è poi soffermato sulla crescita fatta intravedere nelle ultime settimane da Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che secondo l'ex calciatore starebbe crescendo grazie al lavoro giornaliero portato avanti da Massimiliano Allegri.

Infine Ravanelli ha concluso il suo intervento parlando di quello che sembrerebbe essere il primo rinforzo della campagna acquisti invernale della Juventus Tiago Djalò: secondo "Penna bianca" il difensore portoghese rappresenterebbe un grande colpo assestato dai bianconeri ma dovrebbe crescere a livello tecnico e soprattutto nella fase di prima costruzione del gioco.

Impallomeni: 'Arbitri da difendere ma la loro suscettibilità non va bene'

Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio delle polemiche che si sono accese in questi giorni a causa di alcune decisioni prese dalla sala Var: "Le speculazioni sono una conseguenza inevitabile. Credo che questa suscettibilità da parte degli arbitri, che comunque vanno difesi, non va.

Non ho visto dalla parte della classe arbitrale una differenziazione dei ruoli tra arbitri e varisti. Rocchi e i suoi devono avere il coraggio di separare le carriere. A molti va storta questa tecnologia e non la vuole". Impallomeni ha poi concluso il suo intervento parlando del momento negativo che sta attraversando il Napoli e sottolineando come i partenopei starebbero pagando le uscite in estate di personaggi del calibro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.