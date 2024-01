Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato a TV Play dell'Inter, sottolineando come i nerazzurri siano secondo lui in fase calante ed abbiano mantenuto la testa della classifica solo grazie a degli errori arbitrali sfruttati a proprio favore. Anche il giornalista Riccardo Trevisani a Pressing ha parlato della formazione lombarda, concentrandosi sul discusso contatto tra Alessandro Bastoni e Duda ed evidenziando come il centrocampista dell'Hellas abbia simulato.

Bargiggia non fa sconti all'Inter: 'Sta dando segni di cedimento ed è in vetta alla classifica solo perché aiutata'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni di TV Play e parlando dell'Inter non le ha mandate a dire: "L'Inter sta dando segni di cedimento, è ancora in testa perché è stata aiutata da decisioni sbagliate da parte degli arbitri". Sicuramente meno dure sono state invece le parole usate da Bargiggia per la Juventus: "La Juve mi sembra un ambiente sereno. Allegri ha fatto dei buoni cambi questa sera contro la Salernitana". Il giornalista, focalizzandosi poi sulla Roma, ha invece sottolineato come i giallorossi siano stati autori di un girone d'andata di basso livello, terminato persino con il sorpasso dei rivali biancocelesti.

Bargiggia ha poi concentrato il suo intervento su Mourinho lanciando più di una frecciatina nei confronti del portoghese: "La Roma ha un allenatore strapagato, piagnone ed è ottava in classifica. E' una follia volergli rinnovare il contratto".

Spostandosi poi sul Milan, Bargiggia ha evidenziato quanto abbiano influito gli errori dello staff di Pioli rispetto ad una situazione infortuni che parla chiaro.

Infine, il giornalista ha concluso il suo intervento parlando di calciomercato: secondo lui, Samardzic sarebbe praticamente un nuovo calciatore del Napoli mentre la Juventus acquisirà Tiago Djalò dal Lille grazie alla cessione di Filippo Ranocchia al Palermo.

Inter, Trevisani: 'Duda fa una grossa simulazione e per chi parla di complotto, guardasse il fallo non fischiato ad Arnautovic'

Anche il giornalista nonché cronista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato dell'Inter alla trasmissione Mediaset Pressing, soffermandosi nello specifico sugli episodi arbitrali: "L'azione tra Inter e Verona è un'azione nella quale se Bastoni e Duda non si scontrano, non c'è alcun tipo di rilievo nella giocata. Duda fa una grossa simulazione, è una cosa abbastanza scollegata dal gol. Per chi parla di complotto, se c'è un complotto Arnautovic, fallo e non c'è ripartenza. Rigore di Darmian, liscio del Var. È un errore di Nasca". Trevisani ha poi voluto rispondere ai tanti tifosi della Juventus che hanno alimentato le polemiche sui social in questi giorni, ricordandogli di alcuni falli non sanzionati dal Var in favore della Juventus peggiori rispetto a quello di Bastoni su Duda.