La Juventus continua il suo cammino vincente anche in campionato ottenendo una vittoria nei minuti di recupero contro la Salernitana che consolida il secondo posto a -2 punti dall'Inter. A commentare il successo della squadra di Allegri è stato anche Marcello Chirico, che ha voluto anche parlare dell'episodio in Inter-Verona relativo al mancato fallo non sanzionato da parte di Bastoni su Duda dopo il quale è arrivato il gol di Frattesi. Il giornalista sportivo tifoso juventino non ha utilizzato parole leggere nei confronti della Serie A definendolo questo campionato falsato.

Secondo Chirico se Fabbri avesse valutato in maniera giusta il fallo di Bastoni su Duda in questo momento la Juventus sarebbe stata campione d'inverno insieme all'Inter a 46 punti.

Il giornalista sportivo Chirico ha criticato la gestione arbitrale in questo campionato

"Questo campionato è falsato", ha detto Marcello Chirico, prima di aggiungere ironicamente: "Andiamo avanti lo stesso, perché dobbiamo stare muti. Siccome la Juventus ruba, non si può dire niente. Gli altri possono rubare e fare quello che vogliono". Il giornalista sportivo ha poi proseguito: "Va bene, perché loro (l'Inter, ndr) sono onesti, se lo sono detti da soli, non si capisce per cosa, ma sono onesti".

Chirico ha parlato poi parlato delle problematiche del settore avanzato bianconero, sottolineando com fatichino a segnare, nonostante il gol decisivo di Vlahovic che ha regalato la vittoria contro i campani.

Il giornalista sportivo poi ha sottolineato: "Vediamo come va a finire questo campionato. Vediamo se avranno ancora la sfacciataggine di regalare tutti questi episodi a quegli altri lì".

Gli episodi arbitrali discussi nella 19^ giornata di campionato

Oltre al fallo non sanzionato a Bastoni su Duda, dopo il quale è arrivato il gol di Frattesi che ha portato il risultato di Inter-Verona sul 2-1, ci sono stati anche altri episodi discussi nella 19^ giornata.

Il giornalista sportivo Campi ad esempio ha sottolineato la differente interpretazione del regolamento, mettendo a confronto ad esempio la mancata ammonizione di Barella in Inter-Verona per aver allontanato il pallone a gioco fermo. Per un episodio simile in Salernitana-Juventus invece Rabiot è stato ammonito e salterà il match di campionato della 20^ giornata di campionato contro il Sassuolo previsto martedì 16 gennaio.

Altra episodio che ha fatto discutere nella 19esima giornata di Serie A è stato il gol annullato in Sassuolo-Fiorentina al centrocampista della squadra emiliana Kristian Thorstvedt, per fuorigioco di Matheus Henrique ritenuto attivo dall'arbitro Abisso. Secondo l'ex arbitro e commentatore di Dazn Luca Marelli tale episodio non poteva essere considerato attivo andando a penalizzare la squadra emiliana.