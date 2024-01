Durante l'ultima trasmissione di Maracanà su TMW Radio, l'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni ha condiviso le sue opinioni sul prossimo turno di Serie A e ha lanciato una bomba di mercato: l'ipotesi che Felipe Anderson possa trasferirsi all'Inter a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.

Bonanni ha espresso la sua convinzione che il giocatore potrebbe trovare un ambiente più favorevole sotto la guida di un tecnico che già lo conosce, escludendo così la Juventus dalla corsa per il brasiliano.

L'idea dell'Inter per l'attacco secondo Bonanni: Felipe Anderson a parametro zero

Ci sarebbe dunque una reale possibilità che Felipe Anderson possa unirsi all'Inter senza alcun costo di trasferimento nella prossima finestra estiva di mercato, quando il suo contratto con la Lazio andrà in scadenza.

L'ex calciatore, ai microfoni di Maracanà, suggerisce che il giocatore potrebbe preferire un ritorno da un tecnico che conosce bene, piuttosto che esplorare nuovi orizzonti alla Juventus; Bonanni sostiene che la chiave potrebbe essere trovare un allenatore che sappia sfruttare al meglio le potenzialità di Anderson.

Bonanni ha sottolineato l'importanza dell'ambiente in cui un giocatore si trova e ha spiegato che Felipe Anderson potrebbe trarre vantaggio da un contesto familiare; secondo lui, il brasiliano potrebbe essere più propenso a scegliere un tecnico che è in grado di massimizzare le sue capacità, proponendolo anche come ruolo offensivo, piuttosto che relegato a centrocampo come nelle ultime apparizioni in biancoceleste.

Bonanni ha infatti avanzato l'ipotesi che Anderson potrebbe trovare spazio come seconda punta, posizione che potrebbe valorizzare al meglio le sue caratteristiche soprattutto a livello offensivo e nello spunto in velocità nel saltare l'uomo, caratteristica che oggi mancherebbe nella squadra di Simone Inzaghi.

L'alternativa Juventus: un ambiente differente

Bonanni ha escluso la Juventus come possibile destinazione per Felipe Anderson, citando l'ambiente diverso presente nella squadra torinese; la Juventus, con un contesto e una filosofia di gioco differenti rispetto a quanto Anderson potrebbe preferire, sembra essere meno allettante per il brasiliano secondo le osservazioni dell'ex calciatore.

La candidatura della Juventus come prossima squadra del brasiliano rimane però forte, con il contratto del giocatore che andrà in scadenza nel giugno 2024 e con la possibilità per le società di lavorare già da gennaio per trovare un accordo con gli agenti per il trasferimento a parametro zero nella prossima estate.