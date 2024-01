"Come raccontato nei giorni scorsi, la Juventus potrebbe lasciare partire in prestito Moise Kean. Sull'attaccante classe 2000 c'è la richiesta del Monza": a parlare in questi termini il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che complice l'esplosione di Kenan Yildiz ha evidenziato come i bianconeri stiano pensando di cedere il centravanti ex PSG in prestito nella finestra di mercale invernale.

Al momento l'attaccante è fermo ai box per un problema alla tibia: quest'anno non ha ancora trovato la via della rete ma nonostante questo su di lui ci sarebbe anche l'interesse della Fiorentina.

Kean piace a Monza e Fiorentina

"I brianzoli gradirebbero l'ex PSG ed Everton nella propria rosa ma su di lui si è inserita anche la Fiorentina. Al momento, comunque, il giocatore non ha ancora deciso la destinazione più gradita" ha proseguito il giornalista di Sky Sport: 12 le presenze in questa Serie A TIM con 0 gol e 0 assist, anche se va sottolineata la sfortuna impattata nel match casalingo contro l'Hellas Verona quando il VAR gli annullò ben due reti di cui una tra grandi proteste per la possibile simulazione di Faraoni.

L'ipotesi Fiorentina invece nasce dal fatto che i Viola sviluppano una buona fase offensiva senza tuttavia ottenere delle risposte soddisfacenti da Beltran e Nzola, le prime punte: 3 reti il primo e solo una il secondo, troppo poco per cercare di assaltare il quarto posto.

La carriera di Kean, l'esplsione nel 2018

Moise Kean è cresciuto nel settore giovanile della Juventus dall'età di 11 anni, dopo aver iniziato nel Torino. Il centravanti ha fatto tutta la trafila nelle varie rappresentative della società bianconera fino al prestito all'Hellas Verona nel Calciomercato estivo del 2017. L'esplosione avviene nel 2018-19, quando in appena 13 presenze in Serie A coi bianconeri totalizza 6 reti.

Nel 2019 si trasferisce all'Everton per circa 28 milioni di euro, un'esperienza professionale non positiva in Inghilterra per lui al punto che nel 2020 si trasferisce in prestito al Paris Saint Germain dove in 26 presenze di Ligue 1 sigla 13 gol.

Nel calciomercato estivo del 2021 la Juventus decide di riacquistarlo dall'Everton come sostituto di Cristiano Ronaldo, che si trasferisce al Manchester United. Nella sua carriera professionale fra esperienza nella Primavera bianconera, prima squadra, Everton e Paris Saint Germain ha disputato 276 match segnando 90 gol e fornendo 11 assist ai suoi compagni.