Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato su Tuttojuve.com gli episodi discussi avvenuti in Inter-Hellas Verona e la vittoria degli uomini di Massimiliano Allegri sulla Salernitana.

Anche l'ex calciatore Massimo Brambati a TMW Radio ha parlato di quanto accaduto sul prato di San Siro, ponendo l'attenzione sul momento delicato che sta attraversando la formazione nerazzurra.

Moggi punge l'Inter: 'Il Var li ha favoriti? avete visto tutti quello che è successo e le precisioni che sono state prese'

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di Tuttojuve.com e parlando degli episodi discussi visti nella partita tra Inter ed Hellas Verona ha detto: "Episodi Var che hanno coinvolto l'Inter?

Giudicate voi, avete visto tutti cosa è successo. Basta guardare le televisioni e nei momenti topici le decisioni che sono state prese".

Moggi, parlando poi della vittoria ottenuta in extremis dalla Juventus contro la Salernitana ha aggiunto: "Vittoria importantissima che la porta a duettare contro una squadra più forte, se la sfida si protrae fino alla fine è un merito della squadra e della nuova aria che c'è di voler non perdere. Meriti di un allenatore criticatissimo".

Proprio sulle critiche ricevute da Massimiliano Allegri si è voluto soffermare poi Moggi: secondo l'ex dirigente bianconero, le accuse mosse al tecnico livornese sarebbero inspiegabili, in quanto la Juve staziona in seconda posizione della classifica e può insidiare per lo scudetto una squadra che a oggi vanta sia il miglior attacco che la miglior difesa che il capocannoniere.

Brambati: 'L'Inter non sta attraversando un momento brillante e in questo momento ha avuto qualche episodio a favore'

Anche l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio degli episodi discussi visti in Inter-Hellas Verona, commentando pure il momento apparentemente delicato che sta attraversando la formazione di Simone Inzaghi: "L'Inter si conferma la più forte, anche se a mio avviso nel finale del girone d'andata ha avuto un calo e bisogna menzionare anche l'eliminazione della Coppa Italia.

Le prestazioni non brillanti sono coincise con qualche episodio arbitrale a favore. Non so se sia solo un calo fisico, magari il non essere abituati a lottare con una squadra dietro può incidere perché ti dà pressione".

Restando in tema arbitrale, Brambati ha poi evidenziato come ci siano delle situazioni in cui la visione del primo giudice di gara debba prevalere su ogni altro, anche su quella della sala Var.

Proprio su questo argomento Brambati ha infine concluso la sua intervista, sottolineando come l'addetto al controllo video Nasca abbia usato due pesi e due misure con Juventus e Inter, andando a controllare nel dettaglio l'azione di Kean nella partita che giocarono i bianconeri con l'Hellas Verona e non dando peso invece al contatto tra Bastoni e Duda.