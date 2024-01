"La Juventus ha aperto le trattative per prolungare il contratto di Samuel Iling-Junior fino a giugno 2028": ad esprimersi così nelle ultime ore l'esperto di Calciomercato Nicolò Schira stando al quale i bianconeri avrebbero dunque intenzione di proseguire il rapporto con l'esterno inglese, in gol nell'ultima partita disputata dalla Juventus a Salerno con l'ex Chelsea a siglare il punto dell'1-1 prima dell'1-2 firmato da Vlahovic in pieno recupero.

Nonostante le persistenti voci di cesisone degli ultimi mesi, la società vorrebbe dunque prolungare il rapporto con l'esterno mancino anche in considerazione di altri fattori tecnici come il rendimento di Filip Kostic.

Il rinnovo non esclude a priori una cessione, Tottenham e il Brighton sempre interessate

Come risaputo, un rinnovo di contratto non implica necessariamente una volontà di non cedere: Giuntoli potrebbe voler prolungare l'accordo con l'esterno anche per poterlo cedere ad una cifra più significativa o in alternativa per darlo via solo in prestito e richiamarlo poi quando verrà ritenuto adeguatamente maturato.

Soprattutto in Premier su di lui ci sarebbero società interessatte come Tottenham e Brighton con lo staff di Cristiano Giuntoli a valutarne il cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Al di là dell'ipotesi cessione, il club potrebbe comunque voler rinnovare il rapporto tra le parti anche solo per trattenerlo in rosa e schierarlo con più continuità al posto di Filip Kostic sulla sinistra.

Perchè Iling fa comodo alla Juventus fin da subito

Il 2024 di Iling è iniziato molto bene: prima la partita da titolare in Coppa italia, poi la gara di campionato entrambe con la Salernitana, con Massimiliano Allegri ad averlo scelto per andare in campo ad inizio ripresa e aiutare i suoi a rimontare lo svantaggio (0-1 con gol di Maggiore).

L'esterno inglese sta piano piano rosicchiando minuti a svantaggio di Kostic, apparso appannato e parecchio sottotono rispetto alle prestazioni fornite l'anno scorso: l'esterno ex Eintracht Frankfurt non crossa più con la frequenza di un tempo e anche in fase difensiva pecca e non poco (entrambe le reti subite dai bianconeri contro Salernitana e Frosinone sono arrivate dalla sua fascia con due suoi evidenti errori di posizionamento).

Iling, prima e unica alternativa al serbo sulla sinistra, fa comodo dunque fin da subito in rosa, ecco perchè l'ipotesi della cessione ad oggi appare pià lontana: la permanenza in rosa sarebbe molto interessante anche in vista del prossimo anno, quando l'esplosione di Yilidz e il rientro alla base di Soulè potrebbero indurre tecnico e società a schierarsi con un tridente offensivo laddove Iling potrebbe tranquillamente occupare lo slot di sinistra, magari come prima alternativa dalla panchina.