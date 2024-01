Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati a TMW Radio ha parlato della possibilità di rivedere nel prossimo futuro e sulla panchina della Juventus l'ex Antonio Conte. Il tecnico pugliese ad oggi senza una squadra da guidare, sarebbe valutato anche da squadre come Roma, Milan e Napoli.

Juventus, Brambati: 'Secondo me Antonio Conte ha speranze di tornare in bianconero'

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nelle scorse ore e parlando di quello che potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus ha fatto il nome di Antonio Conte: "Sinceramente non so nulla.

Io ho sempre detto di non pensare se farebbe bene ad andare da una parte. Il suo sogno si sa qual è, è quello di andare alla Juventus, perché è bianconero dentro. E' un professionista però e valuterà le possibili soluzioni. Per me qualche speranza in più di andare alla Juve ce l'ha". Restando in tema Juventus ma focalizzandosi sulla gara di campionato che vedrà i bianconeri andare in trasferta in casa della Salernitana, Brambati ha evidenziato come la partita di domenica pomeriggio sarà completamente diversa rispetto al roboante 6 a 1 con il quale la "Vecchia Signora" si è sbarazzata della compagine campana in coppa Italia. Parlando poi del Milan, Brambati si è detto convito che i rossoneri possano rientrare nella corsa scudetto, mancando ancora troppe gare alla fine della stagione ed essendoci solamente 9 punti di distanza tra gli uomini di Stefano Pioli e l'Inter prima in classifica.

Brambati ha infine concluso il suo intervento evidenziando i demeriti di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo che secondo l'ex calciatore starebbe deludendo rispetto alle precedenti stagioni e rischierebbe il posto qualora non si sollevasse in classifica.

Mercato, il nome di Conte non sarebbe solo sul taccuino della Juventus ma anche su quello di Roma, Milan e Napoli

Il nome di Conte, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non sarebbe vagliato solamente dalla Juventus ma anche da altri top club del campionato italiano. Il Milan, ad esempio, potrebbe separarsi a fine stagione da Stefano Pioli, specie se l'annata non fosse particolarmente proficua in termini di risultati e virare su un profilo ambizioso come quello del leccese.

Anche la Roma in estate sarà chiamata a decidere se continuare o meno con l'attuale allenatore José Mourinho e nel caso in cui il portoghese non venisse confermato, allora Conte resterebbe un'alternativa valida per ereditare la panchina da una figura tanto carismatica quanto difficile da sostituire come quella dello "Special One". Infine, anche il Napoli come la Roma, dovrà decidere a giugno se affidarsi per i prossimi mesi al traghettatore Walter Mazzari o se tentare nuovamente di convincere Conte a prendere in considerazione il progetto azzurro.