Nelle scorse ore è stata praticamente chiusa l'operazione di Calciomercato che vedrà Dean Huijsen passare in prestito secco oneroso per sei mesi dalla Juventus alla Roma. Una trattativa che per i giallorossi apparirebbe azzardata, dato che non regalerebbe a José Mourinho un rinforzo "usato sicuro" in difesa, ma che anche sul lato bianconero non garantirebbe al giocatore di maturare troppo minutaggio.

Slegata da questa operazione, fra i due club, ci sarebbe poi anche il possibile passaggio di Luigi Cherubini dalla Roma alla Juventus, con l'unica e sostanziale differenza che il classe 2004 approderebbe alla Continassa a titolo definitivo.

Roma, Huijsen in arrivo dalla Juventus

Nell prossime ore arriverà nella Capitale Dean Huijsen, centrale difensivo di 18 anni che passerà dalla Juventus alla Roma con la formula del prestito oneroso da 650 mila euro da cui i giallorossi potranno eventualmente decurtare il 33% se il calciatore dovesse essere impiegato da José Mourinho per almeno 10 volte. L'olandese, che dovrebbe comunque firmare nei prossimi giorni un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028, a giugno tornerà poi di diritto nel club bianconero.

Un'operazione, che se analizzata dal lato della Roma, lascia perplessi per una serie di motivazioni: appare innanzitutto curioso capire quello che potrebbe essere il ruolo di Huijsen in una squadra che tutt'oggi si trova in corsa per obiettivi importanti e che difficilmente vedrà innalzare la propria qualità con un calciatore che finora ha giocato in Serie C e ha esordito nella massima categoria per appena 10 minuti.

Appare poi ancora più complicato capire perché una società blasonata come la Roma debba prendere un calciatore di una rivale storica per farlo crescere sei mesi sotto la guida di Mourinho per poi rispedirlo alla base senza neanche avere la possibilità di acquisirlo con un qualche tipo di formula prestabilita.

In tutto questo ovviamente, va menzionata la delicata situazione economica che sta affrontando il club giallorosso: ad oggi a causa dei tanti paletti imposti dal Financial Fair play, la Roma non avrebbe potuto ingaggiare un calciatore sopra i 22 anni e dal valore superiore i 2 milioni di euro.

Una serie di restrizioni che comunque sarebbero potute essere superate con una cessione, che avrebbe fatto incassare soldi utili da reinvestire.

Anche dal lato bianconero può risultare singolare la scelta di cedere in prestito Huijsen a una società nella quale difficilmente potrà essere un titolare inamovibile, rispetto invece a un club di minor blasone dove avrebbe avuto probabilmente maggiori possibilità di accumulare minuti es esperienza.

Juve, dalla Roma sarebbe in arrivo Luigi Cherubini

Slegata apparentemente dall'operazione Huijsen c'è inoltre un'altra trattativa tra Juventus e Roma per Luigi Cherubini: il giovane capitano della primavera giallorossa, al contrario dell'olandese, approderebbe in bianconero a titolo definitivo. L'esterno classe 2004 prima dovrebbe però firmare un rinnovo di contratto con la Roma, una prassi burocratica che permetterebbe alle due società di chiudere l'operazione. La società giallorossa manterrebbe su Cherubini il 50% della futura rivendita.