Nelle scorse ore l'ex calciatore Angelo Di Livio ha parlato a Tuttosport della stagione che sta vivendo la Juventus, evidenziando che i bianconeri avrebbero bisogno di qualche rinforzo a gennaio per lottare fino alla fine per lo scudetto. Intanto anche l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato del club bianconero e del dualismo con l'Inter.

Juve, Di Livio: 'Per lo scudetto deve continuare cosi ma spero che a gennaio arrivino qualche rinforzo'

L'ex calciatore Angelo Di Livio è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano piemontese Tuttosport e ha parlato della stagione che sta vivendo la Juventus: "Spirito di sacrificio?

Lo spirito sta tornando come quello dei vecchi tempi. Come quello della mia Juve o della Juve di Bonucci, Barzagli e Chiellini. Queste sono qualità che la Juventus deve sempre avere: la fame, la cattiveria, la voglia di andare a lottare contro tutti. Lotta scudetto? Penso che deve continuare così".

L'ex calciatore, restando sul tema scudetto, ha poi sottolineato come la Juventus, qualora volesse davvero competere per vincere il tricolore, dovrebbe investire nel mercato invernale: "Sta facendo un grande campionato, mi auguro che in questa sessione di mercato si rinforzi un po’ perché credo che qualcosa serva. Poi mi fido molto di Giuntoli, perché è bravo ed esperto e con Allegri staranno analizzando la situazione.

Vediamo se arriverà qualche rinforzo, secondo me servirebbe".

Poi Di Livio, parlando di Andrea Cambiaso e della sua sorprendente prima stagione con la Juventus, ha ribadito che il giovane esterno debba credere maggiormente nelle sue potenzialità, magari puntando maggiormente l'avversario per sfruttare la sua velocità. Di Livio ha infine concluso la sua intervista parlando del calciatore più acclamato in questo momento in casa Juve, ossia Kenan Yildiz: secondo l'ex bianconero, il trequartista turco avrebbe già mostrato le proprie estreme qualità nella partita d'esordio da titolare in questa stagione con il Frosinone.

Braglia: 'La Juve se la giocherà fino alla fine con l'Inter, non vedo il Milan poter rientrare'

Anche l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato della Juventus e del duello con l'Inter a TMW Radio: "Inter e Juve non molleranno fino alla fine, non vedo come il Milan possa rientrare, visto che non ha continuità. Ci vuole un Leao diverso e dei leader che possano trascinare.

Il capo dei preparatori è lo stesso da tempo, non credo abbia variato la preparazione".

Restando in tema Juventus, Braglia ha poi sottolineato come il 6-1 inflitto dai bianconeri alla Salernitana in Coppa Italia potrebbe restituire agli uomini di Massimiliano Allegri un ambiente infuocato nell'imminente partita di campionato che vedrà proprio la Juve andare in trasferta sul campo del club campano.