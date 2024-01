La Juventus avrebbe un obiettivo ben chiaro per i primi mesi del 2024: rinnovare il contratto di Federico Chiesa. Come rivelato anche dall'esperto di mercato Nicolò Schira, i dirigenti bianconeri sarebbero disposti pure ad accettare un prolungamento breve, ad esempio fino al 2026 o al 2027. Il contratto del giocatore andrà in scadenza nel giugno 2025 e la Juve non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero tra 18 mesi.

Qualora non si arrivasse un accordo, questa estate i bianconeri - di fronte a eventuali proposte proposte per il loro numero 7 - avrebbero meno potere contrattuale.

Insomma, l’interesse della società torinese è quello di poter raggiungere un accordo con l’agente di Chiesa il prima possibile.

Chiesa vuole tornare tra i titolari

Intanto Federico Chiesa vuole ritrovare il posto da titolare. Infatti nel match prenatalizio contro il Frosinone era rimasto a Torino per smaltire un problema al tendine rotuleo, mentre contro la Roma è partito dalla panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Kenan Yildiz.

Ora se vorrà tornare tra i titolari, Chiesa dovrà sfruttare al meglio i prossimi allenamenti. Questa settimana, la Juventus è attesa da un doppio impegno tra Coppa Italia e campionato, in entrambi i casi contro la Salernitana (giovedì 4 gennaio alle ore 21 a Torino in Coppa e poi domenica 7 gennaio alle ore 18 a Salerno nel match dell'ultima giornata di andata di Serie A): in vista di queste sfide mister Massimiliano Allegri vorrà dosare le forze dei suoi ragazzi proprio perché si giocherà a distanza di tre giorni.

La Juventus intanto ritroverà Andrea Cambiaso, che contro la Roma era squalificato: l’impressione è che tornerà tra i titolari anche per far rifiatare Timothy Weah, appena rientrato dopo un lungo infortunio.

Capodanno con i compagni di squadra per Chiesa

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno alcuni calciatori bianconeri hanno deciso di ritrovarsi per accogliere il numero altro.

Un nutrito numero di giocatori della Juventus si è ritrovato in un locale del centro di Torino per trascorrere il veglione in attesa del 2024. Tra questi c’era anche Federico Chiesa. Oltre a lui erano presenti Dusan Vlahovic, Federico Gatti, Daniele Rugani e Nicolò Fagioli.

I festeggiamenti in casa Juventus, però, sono durati poco, visto che già nel pomeriggio del 1º gennaio i bianconeri si sono allenati in vista della gara contro la Salernitana valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.