"Rubbentus" è il commento postato sul proprio account X dal rapper Gemitaiz in merito all'episodio del gol di Adrien Rabiot segnato nello scontro tra Juventus e Roma. Un messaggio che ha letteralmente scatenato centinaia di repliche al veleno di altrettanti supporter bianconeri, inferociti per le accuse mosse dal rapper di fede giallorossa.

In queste ore sta facendo discutere un post pubblicato dal rapper Gemitaiz sul proprio account X, nel quale il cantante di fede romanista mette sotto la lente di ingrandimento il frame nel quale Adrien Rabiot sembrerebbe essere in posizione di fuorigioco nel momento del gol segnato dalla Juventus nello scontro con i giallorossi.

"Rubbentus" è il messaggio con cui ha esordito Gemitaiz con annessa didascalia nella foto che recita: "Il problema è il mio che non capisco..", una doppia accusa mossa dal rapper romano che ha fatto insorgere centinaia di tifosi juventini, che in tutta risposta hanno riempito il post del cantante con repliche dure e pungenti. Si leggono tra i messaggi dunque, supporter scrivere: "Certo che non capisci perché la palla Vlahovic l’ha già toccata da almeno mezzo secondo quando Rabiot ha la gamba stesa. Ma si sa, per i duri di comprendonio qualsiasi stupidaggine inventata sembra vera" o come questo: "Un personaggio pubblico non dovrebbe fare esternazioni del genere, basate sul nulla tra l'altro. Molto male" o ancora: "Sono due immagini diverse.

La prima è televisiva (e bisogna considerare la prospettiva), la seconda è data da un programma che quest’anno ha già tolto tanto alla Juve per questione di millimetri. Diciamo che “Rubbentus” te lo potevi risparmiare". Nelle repliche e come di consueto nei social, si leggono anche tifosi pronti a dare ragione a Gemitaiz: "È un furto clamoroso, quasi quanto quello di Taylor.

Una bella lotta per il primato. Mourinho avrebbe fatto bene a lasciare qualche dichiarazione delle sue in merito a questo episodio" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "Le cose sono due: o quello non è il frame oppure il Var è il modo perfetto per pilotare lo sporco mondo del calcio professionistico".

Gemitaiz: 'Davvero pensate che impazzisco dietro ad un frame di un fuorigioco?'

Una serie di repliche ricevute da Gemitaiz cosi elevata da sorprendere persino lo stesso rapper romano, che in seguito al primo messaggio pubblicato ha voluto far calmare le acque con un post più distensivo: "Ragazzi ma davvero pensate che impazzisco appresso al frame di un fuorigioco? 12 anni di musica ho appena fatto uscire il mio decimo mixtape sono primo in classifica e sto vendendo più biglietti che mai per il tour.. davvero tranquilli.. un abbraccio dal pelato romanista".

Juve e Inter hanno steccato con le stesse avversarie

La vittoria sulla Roma ha riportato i bianconeri a due soli punti dall'Inter prima ma a sorprendere curiosamente è il fatto che Juventus e Inter non hanno vinto contro le stesse identiche avversarie: Sassuolo, due sconfitte per entrambe, Bologna, due pareggi per entrambe e Genoa, due pareggi per entrambe. A fare la differenza fin qui l'1-2 con cui l'Inter ha sbancato il campo dell'Atalanta laddove la squadra di Allegri ha invece impattato sullo 0-0.