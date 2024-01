Nelle scorse ore il dirigente calcistico Fabrizio Lucchesi ha parlato del dualismo tra Inter e Juventus, sottolineando come i nerazzurri siano favoriti per lo scudetto ma che i bianconeri possano contare su un fenomeno come Massimiliano Allegri. Tale pensiero praticamente condiviso in toto dal giornalista Luca Calamai che ha elogiato in maniera particolare il lavoro effettuato dal tecnico toscano in questa prima fase di campionato.

Lucchesi: 'L'Inter è la favorita per vincere lo scudetto ma la Juve ha sette vite ed in panchina un fuoriclasse'

"Inter o Juve per lo scudetto?

L'Inter è la favorita. Ma la Juve ha sette vite, Allegri è un fuoriclasse", cosi ha esordito in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi.

Quest'ultimo, parlando poi di una squadra nella quale ha vissuto un'esperienza lavorativa in passato, ossia la Roma, ha detto: "A Roma di Mourinho va a corrente alternata? Non ha i valori per stare tra le prime, lo dice la classifica. Mourinho sta facendo i salti mortali per tenere in piedi un progetto che è inferiore agli obiettivi che sono stati lasciati intendere".

Lucchesi continuando a parlare della Roma, ha poi sottolineato come l'ambiente giallorosso con l'arrivo di José Mourinho si sia convito che la formazione giallorossa potesse competere per i primi posti; tuttavia secondo il dirigente, gli elementi messi a disposizione al portoghese non avrebbero la stoffa dei campioni necessaria per vincere il campionato.

Parlando infine di Serie B, Lucchesi ha sottolineato come almeno quattro squadre combatteranno con grande equilibrio e fino alla fine del campionato per il secondo posto, cosa che dovrebbe succedere analogamente per le ultime posizioni.

Calamai: 'L'unico vero fuoriclasse di questa travolgente Juventus è proprio Massimiliano Allegri'

Molto simile rispetto al pensiero di Fabrizio Lucchesi è stato quello del giornalista Luca Calamai, che sul portale di Tuttomercatoweb ha scritto: "Questa Juve ferita e continuamente attaccata da mille parti è seconda in classifica a due punti dall’Inter.

Lo dico e lo ripeto il calcio di Allegri non mi piace. Credo che Max valga molto più rispetto all’abito da “corto muso” che gli hanno cucito addosso e che lui colpevolmente ha accettato di sposare. Questa, però, è filosofia. La realtà è che l’unico vero fuoriclasse di questa “bizzarra” ma travolgente Juve è proprio Allegri".

Calamai, soffermandosi poi sull'Inter, ha ribadito come i nerazzurri siano fondamentalmente i favoriti per vincere lo scudetto. Secondo il giornalista però, la formazione guidata da Simone Inzaghi soffrirebbe particolarmente dell'assenza di Lautaro Martinez, attaccante assente nel match pareggiato dalla "Beneamata" contro il Genoa. Un campanello d'allarme che - stando alle parole di Calamai - dovrebbe mettere in guardia l'ambiente nerazzurro.