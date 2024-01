Uno dei reparti che l'Inter sicuramente ritoccherà tra gennaio e giugno è sicuramente quello d'attacco. Alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono tutti in discussione, sia Marko Arnautovic che Alexis Sanchez. Entrambi, infatti, sono in discussione dopo un rendimento decisamente deludente in questi primi mesi e non è da escludere che venga fatto qualcosa nell'immediato ma se non ci saranno le condizioni i discorsi saranno rimandati alla prossima estate. Tra i nomi che piacerebbe ai nerazzurri ci sarebbe quello di Felipe Anderson, che piace molto anche alla Juventus.

Il Torino è alla ricerca di un innesto importante da regalare a Ivan Juric per cercare l'impresa e strappare un piazzamento europeo. Il nome che piacerebbe ai granata è quello di Doig, che il Verona sembra disposto a cedere dinanzi ad una buona offerta già in questa sessione di Calciomercato. La situazione societaria dei gialloblu, infatti, impone delle riflessioni e dei sacrifici, come dimostrato anche dalla cessione di Terracciano al Milan.

Inter su Felipe Anderson

Uno dei nomi che piacerebbe all'Inter per rinforzare l'attacco è quello di Felipe Anderson. L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e per questo bisognerà vedere se un tentativo sarà fatto già a gennaio o se i discorsi saranno intrapresi a giugno, quando arriverebbe a parametro zero.

La concorrenza non manca, visto che su di lui si è interessata anche la Juventus ma i nerazzurri potrebbero puntare sul fatto che Simone Inzaghi lo conosce bene, come ammesso anche da Massimo Bonanni a Tmw Radio: "Secondo me va all’Inter. È più probabile che vada in una squadra dove conosce già il tecnico piuttosto che in un ambiente totalmente nuovo".

Difficile pensare ad una trattativa per gennaio, a meno che la Lazio non lo lasci partire per un piccolo indennizzo, cosa improbabile visto che Lotito ha rifiutato già 10 milioni dall'Arabia. L'Inter, per questo, potrebbe provare a prenderlo a zero assecondando le richieste che sono state fatte ai biancocelesti per rinnovare, con un contratto da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

D'altronde proprio alla Lazio Felipe Anderson ha dimostrato che può giocare da punta, venendo schierato al centro dell'attacco quando mancava Immobile.

Come cambierebbe l'attacco dell'Inter

E in nerazzurro potrebbe giocare sia al fianco di Lautaro Martinez che Marcus Thuram. L'attacco nerazzurro il prossimo anno, dunque, potrebbe essere formato da Lautaro Martinez, Thuram, Felipe Anderson e Arnautovic, visto che Sanchez è in scadenza di contratto, ma occhio anche all'austriaco, perché se dovesse continuare a deludere potrebbe andare via anche lui a giugno.

Torino su Doig

Il Torino non vuole lasciare nulla di intentato per rincorrere un piazzamento europeo e per questo starebbe lavorando per regalare un esterno a Ivan Juric.

Il nome che piacerebbe è quello di Josh Doig, che il Verona è pronto a lasciar partire dinanzi ad una buona offerta anche per i problemi societari che hanno colpito il patron Setti.

Il Toro non vorrebbe andare oltre un investimento di 4 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 6 milioni di euro. La soluzione potrebbe essere quella di inserire una contropartita tecnica nell'affare per arrivare alla fumata bianca. In questo senso occhio al prestito del giovane Gineitis e il cartellino di Demba Seck. Con Doig Juric avrebbe un altro esterno in grado di giocare sia a destra che a sinistra, da poter alternare soprattutto a Lazaro e Vojvoda.