Buone notizie per la Juventus che ritrova Adrien Rabiot e Federico Chiesa: entrambi hanno infatti smaltito i rispettivi problemi fisici come svelato dal tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Adesso resta da capire se il francese sarà titolare contro il Sassuolo nella gara di martedì 16 gennaio: il dubbio verrà risolto solo dopo la rifinitura, poche ore prima della partita. Contro i neroverdi non sarà a disposizione dei bianconeri lo squalificato Weston McKennie, quindi Allegri potrebbe decidere di non cambiare troppi uomini in mezzo al campo.

Ipotesi Cambiaso

La Juventus scioglierà definitivamente solo nelle ore immediatamente prima della gara col Sassuolo il dubbio legato alla presenza di Adrien Rabiot dal primo minuto: il francese sta bene ed è a disposizione ma resta da capire se sarà titolare o in panchina.

Qualora il tecnico livornese decidesse di preservare il numero 25 juventino, al suo posto dovrebbe essere adattato un altro giocatore: una delle opzioni più credibili è quella che porta ad Andrea Cambiaso. Il numero 27 juventino è dotato di grande corsa e qualità tecniche, per questo motivo sembra l’unico in grado di prendere il posto di Rabiot. Se Cambiaso dovesse giocare come mezzala, a quel punto, sulla destra ci sarà Timothy Weah.

Miretti al posto di McKennie

La Juventus dovrà fare a meno degli squalificati Federico Gatti e Weston McKennie. Al posto del numero 4 juventino ci sarà uno fra Daniele Rugani e Alex Sandro. L’assenza di Gatti consentirà a Danilo di tornare ad agire a destra. Al centro della retroguardia, invece, ci sarà Gleison Bremer. Mentre a centrocampo al posto di McKennie giocherà Fabio Miretti.

Anche in attacco ci sono alcuni dubbi di formazione, visto che Federico Chiesa è recuperato, ma la sensazione è che possa partire dalla panchina. Dunque è possibile che dal primo minuto ci sia ancora spazio per Kenan Yildiz come spalla di Dusan Vlahovic, mentre Arek Milik va verso la panchina.

Sarà ancora assente Moise Kean, anche se gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato un esito positivo e ora dovrà solo fare il percorso di riatletizzazione.

Il futuro in bianconero di Kean può essere in bilico

Moise Kean presto sarà di nuovo a completa disposizione della Juventus, ma intanto restano insistenti le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Torino.

Su di lui ci sono gli occhi di Monza e Fiorentina che lo vorrebbero in prestito. La decisone definitiva, però, spetta allo stesso giocatore, che deve scegliere se restare in bianconero o oppure se andare altrove per trovare maggiore spazio da titolare.