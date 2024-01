Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha commentato sul portale Tuttojuve.com la vittoria ottenuta negli ultimi minuti dalla Juventus per 2-1 contro la Salernitana, lanciando inoltre anche diverse frecciatine ai rivali dell'Inter per i presunti favori arbitrali ottenuti contro l'Hellas Verona. Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di quelli che sarebbero stati i presunti errori commessi nelle ultime settimana dalla sala Var.

Chirico senza giri di parole: 'Basta regali all'Inter o la nuova calciopoli saremo noi a chiederla'

"Vediamo se avranno ancora la sfacciataggine di regalare tutti questi episodi a quegli altri li. Vediamo, perché questa storia deve finire se vogliamo un campionato regolare. Sennò la nuova calciopoli la chiediamo noi questa volta", questo è il concetto più diretto espresso nei confronti dell'Inter nella consueta disamina pubblicata su Tuttojuve.com da Marcello Chirico.

Il giornalista sportivo ha poi lanciato un'altra stiletta nei confronti dei rivali nerazzurri: "Se non fosse successo tutto quello che si è visto a San Siro, la Juventus sarebbe stata alla pari con l'Inter campione d'inverno meritatissimamente.

Ma non lo è, perché purtroppo questo campionato è falsato. Ma andiamo avanti cosi lo stesso, perché tanto bisogna stare in silenzio e questo perché la Juve ruba non si può dire niente. Gli altri possono fare quello che vogliono, possono avere le partite in regalo, possono essere omaggiati in tutti i modi ma va bene perché loro sono onesti.

Se lo sono detti da soli e gli altri ci credono".

Chirico: 'Con la Salernitana sapevamo sarebbe stata una partita complicata ma nonostante tutto la Juve ha vinto'

Chirico, parlando poi nello specifico della partita vinta in extremis dalla Juventus con la Salernitana ha detto: "Che sarebbe stata una partita diversa quella di Salerno rispetto a quella di giovedì lo si sapeva: che non si sarebbe vinto con 6 gol lo si sapeva anche questo, perché alla Salernitana interessa molto meno la coppa Italia della salvezza.

Che avremmo trovato un Arechi caldo, anche questo lo si sapeva. La Juventus ha iniziato questa partita con l'handicap, non andando sotto al primo minuto di gioco ma alla mezz'ora e quindi ha dovuto faticare ancora di più per recuperarla e ribaltarla, è andata al riposo sotto, quindi ha avuto solo 45 minuti per ribaltare il risultato ma nonostante tutto questo, nonostante Cambiaso con l'influenza che sta fuori, Chiesa che si infortuna in allenamento e quindi ti presenti anche senza di lui, Locatelli che è squalificato e deve giocare Nicolussi Caviglia, insomma nonostante tutto questo la Juventus vince e va di nuovo a 2 punti dall'Inter". Infine, Chirico ha concluso il suo pensiero parlando di Vlahovic: "Meno male che Vlahovic ha fatto gol però gli attaccanti alla Juve quanto faticano li davanti, ci vuole troppo per segnare una rete".

Juve, Impallomeni: 'Ha ragione Allegri a dire che il Var prende decisioni soggettive'

Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio ha detto la sua in merito ai presunti errori commessi ultimamente dalla sala Var: "Var? Non va messo in discussione, è uno strumento positivo per aiutare gli arbitri a risolvere le questioni spinose. C'è sempre l'uomo dietro e quindi mi trovo d'accordo con Allegri quando parla di decisioni soggettive, c'è un ricambio generazionale difficoltoso. Ma non facciamo una ghigliottina indiscriminata, dobbiamo darci una calmata".