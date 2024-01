I tifosi della Juventus in queste ore sui social continuano a polemizzare dopo l’espulsione di Arek Milik avvenuta nel primo tempo della partita contro l’Empoli. In particolare i sostenitori bianconeri discutono non tanto nel merito del cartellino rosso, che è netto, ma lo mettono a confronto con episodi simili che nelle precedenti partite non erano stati sanzionati.

Intanto un tifoso juventino su X ha fatto notare come l’Inter non subisca un’espulsione diretta da diversi anni: “L'ultimo rosso diretto per un interista dopo un fallo risale a sei stagioni fa”.

Sei anni fa l’ultima espulsione per l’Inter con rosso diretto

L’ultima espulsione dell’Inter con cartellino rosso diretto in Serie A risale al 28 aprile 2018 in occasione di una sfida proprio contro la Juve. In quell'occasione fu Matias Vecino a essere allontanato anzitempo dal campo per un fallo su Mandzukic.

In quella partita i nerazzurri rimasero in dieci uomini nel primo tempo e alla fine furono i bianconeri di Allegri a vincere 2-3 a San Siro: tale successo rappresentò un passaggio determinante per la conquista dello scudetto.

Da allora in poi i nerazzurri hanno subito diverse espulsioni, ma sempre per doppio cartellino giallo.

Grave ingenuità di Milik

I tifosi della Juventus non hanno giustificato Arek Milik, reo di aver commesso un errore molto grave che ha penalizzato la squadra, lasciandola in inferiorità numerica.

Ma diversi supporter juventini hanno chiesto sui social come me mai, in passato in situazioni simili, Malinovskyi dell'Atalanta e Berardi del Sassuolo nei match contro i bianconeri non siano stati espulsi. In quei casi il Var infatti non intervenne.

In particolare, i tifosi della Juventus hanno paragonato l’episodio che ha visto coinvolto Arek Milik alla situazione di qualche mese fa in cui Domenico Berardi era entrato con il piede a martello su Bremer, venendo solo ammonito: “La legge è uguale per tutti a meno che non ti chiami Juve”, ha scritto a tal proposito un sostenitore juventino.

In vista la gara dell' Inter la Juventus rischia di essere in emergenza

L’espulsione di Arek Milik complica i piani della Juventus anche per la gara contro l’Inter, dal momento che il centravanti sarà squalificato.

Ciò potrebbe rappresentare un grosso problema per Massimiliano Allegri soprattutto se Federico Chiesa non dovesse recuperare.

A tal proposito nelle scorse ore il tecnico livornese ha spiegato che il numero 7 juventino dovrebbe farcela, ma solo in settimana si capirà qualcosa in più. Comunque sia Chiesa, contro l’Inter, non sarà titolare: è infatti reduce da troppi stop nell’ultimo mese e la sua condizione fisica non può essere ottimale. Per questo motivo, contro i nerazzurri, la coppia di titolari in attacco sarà quella formata da Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Il giovane turco, contro l’Empoli, ha riposato e ha giocato solo uno scampolo di partita.

Per la gara contro l’Inter, intanto, la Juve spera di ritrovare anche Adrien Rabiot, la cui assenza ha pesato e non poco nella partita contro la formazione toscana.