Il futuro di Jonathan David, attaccante classe 2000 e stella della nazionale canadese, è al centro di molte trattative di Calciomercato. In scadenza di contratto con il Lille nel giugno 2025, il giovane centravanti ha attirato l'attenzione di diversi top club europei, ma secondo recenti indiscrezioni, sembra che il Chelsea sia in vantaggio nelle negoziazioni per acquistarlo già a gennaio. In Italia starebbero pensando a lui Juventus e Inter ma le pretendenti non mancano: dal Newcastle all' Arsenal, senza dimenticare Liverpool e Barcellona. L'attaccante sembrerebbe preferire la Premier League ma un approdo in Italia non è del tutto da escludere.

Jonathan David, la Juventus interessata

Ma la strada per l'acquisto di David non è priva di ostacoli. L'attaccante del Lille potrebbe avere una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma si potrebbe aspettare il mese di giugno visto che il giocatore si libererà a zero. La Juventus avrebbe individuato in Jonathan David una soluzione ideale per rinforzare il proprio attacco. Tuttavia, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la Vecchia Signora non lo vedrebbe come sostituto di Dusan Vlahovic, ma come possibile partner di reparto. Nonostante i rumors parlino di un possibile addio del bomber serbo in estate, la Juve intende confermare Dusan Vlahovic, e considererebbe la cessione di quest'ultimo solo nel caso in cui non si arrivasse a un accordo per il rinnovo del contratto.

L'Inter e le altre pretendenti all'attaccante

Secondo quanto riportato da portali specializzati, tra cui Fichajes.net, il Chelsea sta cercando di accelerare la trattativa per Jonathan David, approfittando del fatto che il giocatore preferirebbe trasferirsi in Premier League piuttosto che in altri campionati. Nonostante l'interesse di altre big, in Italia oltre alla Juventus sarebbe emersa anche l'Inter che ricercherebbe rinforzi in attacco già dal mese di gennaio.

Il Chelsea ha avviato nei giorni scorsi i primi contatti con il Lille, dove Jonathan David ha disputato un'ottima stagione, guadagnandosi così un posto tra i più ricercati attaccanti sul mercato internazionale.

Anche la Premier League su Jonathan David

La Premier League è da sempre uno dei campionati più ambiti dai calciatori di tutto il mondo, e Jonathan David non fa eccezione.

Il giocatore canadese preferirebbe trasferirsi in Inghilterra, attirato dalla competitività e dalla visibilità che offre la Premier League. Se da un lato il Chelsea è in pole position, dall’altro anche altre squadre della massima serie inglese, come il Liverpool e l’Arsenal, si sono fatte avanti per il giocatore. L’interesse da parte dei top club britannici è confermato dal fatto che il contratto di David con il Lille scade tra pochi mesi, il che lo rende uno degli attaccanti più ricercati sul mercato estivo.