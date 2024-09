Jonathan David, punta canadese classe 2000, si avvicina alla scadenza del suo contratto con il Lille, e il rapporto con il club francese sembra essere sempre più teso. Recenti tentativi di rinnovo non hanno prodotto significativi progressi, creando attriti che raffreddano ulteriormente la situazione. Sul canadese, come scrive Pedullà, c'è la Juventus da tempo, fin dal 2023, quando si era parlato di un interesse del Paris Saint Germain per Vlahovic. Anche l'Inter valuta il giocatore ed è pronto ad ingaggiarlo nell'eventualità lasci la società francese a parametro zero la prossima stagione.

L’interesse della Juventus

Il nome di Jonathan David è da tempo sulla lista del Football Director Cristiano Giuntoli, come scrive il giornalista Pedullà sul suo sito. Il dirigente della Juventus aveva già valutato la punta durante il suo periodo al Napoli in caso di una possibile cessione di Victor Osimhen. Dopo il suo approdo alla società bianconera nel luglio 2023, Giuntoli ha nuovamente sondato il terreno per il canadese, soprattutto in seguito alle indiscrezioni di mercato su un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Paris Saint-Germain, trattativa poi non andata in porto. A tal riguardo, Pedullà ha scritto: "C’erano stati sondaggi concreti del Paris Saint-Germain per Vlahovic nel Calciomercato estivo del 2023, così Giuntoli aveva chiesto informazioni per David".

Società inglesi e Inter valutano David

Il profilo di David piace non solo in Italia ma anche in Premier League. In Italia l'Inter ha a lungo seguito il giocatore, ma il suo arrivo sarebbe stato legato a una possibile cessione di Marcus Thuram.

Con la scadenza del contratto in avvicinamento e il crescente interesse da parte di più club, è probabile che il futuro di Jonathan David rimanga in bilico nei prossimi mesi.

Tuttavia, gli apprezzamenti di Giuntoli nei suoi confronti sono chiari, e la Juventus potrebbe inserirsi in modo concreto per assicurarsi le prestazioni della punta.

Il futuro professionale di Vlahovic

L'arrivo di David alla Juventus potrebbe definirsi anche in caso di permanenza di Vlahovic. Il canadese sarebbe un'occasione di mercato e non sarebbe da scartare la possibilità che la società bianconera anticipi il suo acquisto a gennaio per evitare sfide di mercato nei primi mesi del 2025.

Intanto Vlahovic, fra fine settembre ed inizio ottobre, incontrerà la società per definire l'eventuale prolungamento di contratto oltre il 2026 con spalmatura dell'ingaggio. C'è ottimismo in merito a questa intesa contrattuale, in quanto il giocatore vuole rimanere nella società bianconera.