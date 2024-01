L'Inter continua a monitorare il mercato degli attaccanti alla ricerca di possibili rinforzi che saranno inseriti in rosa solo in estate, con l'unica eccezione rappresentata da una cessione last minute di Sanchez, cosa che renderebbe possibile un acquisto in attacco già per gennaio. I nomi sulla lista di Marotta sarebbero al riguardo quelli di Luis Muriel dell'Atalanta, Armando Broja del Chelsea e Anthony Martial del Manchester United.

Venendo invece ai rivali per il titolo della Juventus, i bianconeri avrebbero messo la freccia sul Napoli per assicurarsi le prestazioni di Lazar Samardzic dell'Udinese.

Inter, una nuova punta solo se parte Sanchez: è Muriel l'affare low cost

La situazione in casa Inter è chiara a tutti: dopo i 9 milioni spesi per Buchanan prelevato dal Bruges non ci sono risorse da investire, inoltre gli attaccanti sono già 4 e non se ne può aggiungere un quinto senza prima cedere. Sanchez piace in Arabia Saudita e se il suo addio dovesse concretizzarsi allora lo staff di Marotta potrebbe piombare su Luis Muriel, che sarebbe prelevabile in prestito per pochi milioni o a titolo definitivo a fronte comunque di un piccolo esborso.

I rapporti col Manchester United sono buoni, anche per questo si pensa in alternativa alla pista che conduce a Martial che però percepisce un ingaggio decisamente fuori portata per le casse del club (circa 15 milioni): l'ultimo nome in lizza è quello di Broja del Chelsea, che però è giovane e costa sui 30 milioni di euro.

Più probabile che nel suo caso l'Inter, qualora decida di battere effettivamente questa strada, opti in ogni caso per la sessione estiva.

Bianconeri in pole per Samardzic

La Juventus avrebbe scavalcato il Napoli per Lazar Samardzic che avrebbe già trovato un accordo coi bianconeri sulla base di un contratto da 3 milioni più bonus all'anno: manca quello con l'Udinese, per cui Giuntoli vorrebbe offrire 4 milioni per il prestito e 18 per il riscatto.

Le trattative tra le parti vanno avanti e stando alle ultime news i bianconeri starebbero pensando anche di lasciare il serbo in prestito sempre all'Udinese per gli ultimi 6 mesi di campionato.

Allegri e Inzaghi con le idee chiare per i rispettivi progetti

Martial e Muriel sono calciatori molto dinamici ed esplosivi, dotati di un'eccellente tecnica che permette loro di saltare l'uomo per creare superiorità numerica.

Un giocatore con queste caratteristiche in rosa non c'è, neanche Lautaro e Thuram, più fisici e stoccatori hanno questo tipo di doti, ma come accennato in più occasioni servirà prima cedere Sanchez.

La Juventus invece necessita da tempo di un calciatore di qualità in un reparto che è rimasto orfano di Pogba e Fagioli molto presto e che non ha un calciatore capace di saltare l'uomo e mandare in buca d'angolo gli attaccanti per vie centrali. Il serbo potrebbe agire anche nei due d'attacco, partendo magari leggermente più indietro e facendo da raccordo tra mediana e attacco.