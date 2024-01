Secondo quanto riportato da SportMediaset un'incognita si è affacciata nell'orizzonte dell'Inter e potrebbe cambiare radicalmente i piani della dirigenza nerazzurra: l'eventuale addio di Alexis Sanchez. Il talentuoso attaccante cileno ha ricevuto diverse offerte provenienti dall'Arabia, ma avrebbe finora declinato ogni proposta, mostrando una chiara volontà di rimanere a Milano. Tuttavia se nelle prossime settimane dovesse cambiare idea, ciò potrebbe aprire le porte a un colpo in entrata nel reparto offensivo dell'Inter.

Sanchez vuole l'Inter, ma l'Arabia non molla

La situazione di Sanchez rappresenta un nodo cruciale per l'Inter, che sta pianificando la seconda parte della stagione e valutando possibili movimenti di mercato; il giocatore cileno, finora, ha espresso la sua preferenza per la permanenza a Milano, confermando l'attaccamento alla maglia nerazzurra e al progetto in corso. Però le dinamiche possono cambiare rapidamente, e le offerte provenienti dall'Arabia rappresentano un richiamo che potrebbe tentare il calciatore sudamericano.

La sua presenza in squadra ha fornito alternative tattiche importanti per l'allenatore e ha contribuito alla competitività della squadra nei vari tornei, anche se quanto espresso dal giocatore fino ad oggi non rappresenterebbe il target della società, che pertanto sarebbe disponibile ad una sua cessione nel mercato di gennaio e sarebbe pronta a ritornare sul mercato per sostituirlo.

La finestra di mercato di gennaio rappresenta un'opportunità per apportare eventuali modifiche alla rosa, e l'Inter potrebbe essere costretta a valutare nuove opzioni per coprire un'eventuale partenza di Sanchez. La dirigenza nerazzurra avrà il compito di studiare attentamente il mercato, cercando giocatori che possano integrarsi rapidamente nel contesto tattico della squadra e offrire soluzioni valide in fase offensiva.

Il rendimento di Sanchez ed Arnautovic fa riflettere i nerazzurri

Dopo l'arrivo di Tajon Buchanan il mercato dell'Inter sembrerebbe chiuso, almeno per quanto riguarda la sessione invernale; in caso di una cessione però, la società potrebbe pensare ad un nuovo colpo, soprattutto in avanti.

La dirigenza sportiva starebbe riflettendo molto sul rendimento di Arnautovic e Sanchez, che dovranno nei prossimi mesi aumentare il rendimento soprattutto in zona gol; per questi motivi Giuseppe Marotta starebbe ragionando comunque su un possibile colpo invernale in attacco, anche se ad oggi sembrerebbe soltanto una speculazione, portata avanti però da diversi esperti del settore, che darebbe la società interessata all'acquisizione di un centravanti a gennaio.